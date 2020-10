Wie weet er meer over de vermoorde Groesbeker Hentje van Driek?

Ik ben Hans Peters, 61 jaar en een geboren Bruukse. Ik ben geboren aan de Bredeweg 18a in Groesbeek, nu is dat nummer 20. Ik ben een zoon van Marietje Hop en Hentje van Driek ofwel Hentje van Petvojer. In 1962 is hij geweldadig om het leven gekomen.

In dat jaar werd hij bij Levensavond, de huidige Vijverhof in Berg en Dal, vermoord. Ik was toen nog zo jong dat ik helemaal niets van mijn vader kan herinneren. Mijn moeder was toen zwanger van onze Henk en vertelde eigenlijk nauwelijks iets over ons pap.

In 2015 kwam ik achter de naam van de moordenaar. Toen kon ik uit gaan zoeken wat er gebeurd was. Ik wist de plek namelijk niet, hoeveel straf de moordenaar had gekregen ook niet. Ik ben met de naam naar het Gelders Archief geweest en heb het hele dossier mogen inzien.

Via een artikel in de krant kwam ik in contact met mensen die de plek waar het gebeurt was konden aanwijzen. Ik ben daar ontzettend blij en dankbaar voor.

Ook belde er een Bruukse vrouw die een paar foto's voor mij had. Ook enkele mensen hebben mij aangesproken in de trent van: O ja, dat is waar ook, daar hebben ons pap en mam over verteld. Juist naar die mensen ben ik op zoek. Senioren die mij kunnen vertellen hoe ons pap was, of ze met hem bevriend waren, mensen die hem kenden van Rood-Wit, was hij daar voorzitter of secretaris? Ik weet ook niet wat voor karakter hij had. Lijken we op elkaar, was hij ook politiek geinteresseerd?

Ook ben ik op zoek naar mensen die aanwezig of betrokken waren bij de rechtszaak. In 1964 is er een boek verschenen over deze zaak uitgegeven door de arbeiderspers. Het heet Moordenaarswerk en is geschreven door Hans van Straten. In het boek heet de zaak over mijn vader 'Een Hamlet niet Toerekenbaar'. Ik heb dat ooit uitgeleend, nooit meer terug gekregen en ik zou het erg graag opnieuw bezitten.

Weet u meer over Hentje van Driek, de vader van Hans Peters? Of heeft u het boek Moordenaarswerk van Hans van Straten? Reageer dan hieronder