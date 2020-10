Muurschilderingen laten geschiedenis Nijmegen herleven

Tegen de zijwand van het casino op de Waalkade zijn ontwerpen van een muurschildering te vinden. Kunstenaar Gerco Hiddink staat te popelen om aan de slag te gaan. "Nijmegen is natuurlijk een prachtige stad en er is heel veel verdwenen. Dus ik vind het echt fantastisch dat je daar op een aantal plekken weer iets van mee gaat krijgen als bezoeker en als bewoner."

Weinig bewijzen van oudste stad van Nederland

Op deze muur komt een afbeelding van de Byzantijnse regentes Theopanu, die in de tiende eeuw naar Nijmegen kwam. Straks kijkt zij uit over het Valkhofpark waar haar zoon Otto III, overmand door verdriet na de vroege dood van zijn moeder, de Nicolaaskapel liet bouwen.

De Nicolaaskapel. Foto Omroep Gelderland

“Het is het oudste nog rechtopstaande gebouw van Nijmegen”, zegt Erika Manders niet zonder spijt in haar stem. Want verder zijn er niet zo veel bewijzen dat Nijmegen de oudste stad van Nederland is. Neem de Valkhofburcht, die eind achttiende eeuw werd afgebroken om de tufsteen te verkopen voor de bouw van Amsterdamse huizen. Alleen een kleine ruïne herinnert nog aan de ooit zo imposante burcht.

Domme pech

En zo is er wel meer verdwenen uit de Waalstad, soms gewoon door domme pech. Neem het geallieerde vergissingsbombardement op 22 februari 1944. In één klap werd een groot deel van het Nijmeegse centrum verwoest. Maar bij vlakbij Plein 1944 maakte een kunstenaar eerder al twee muurschilderingen over het bombardement; één over het moment zelf en één over de gevolgen ervan.

De muurschildering mag van de kunstenaar opgenomen worden in het project Waalpaintings, dat Erika Manders en haar collega historicus Dennis Jussen van de Radboud Universiteit bedachten. Jussen: “Het doel is om de stad op te fleuren en de stadsgeschiedenis te ontsluiten, voor zowel toeristen als bewoners. Het moet een soort fysiek plaatjesboek van de Nijmeegse geschiedenis worden.”

Erika Manders vult aan: “Dat je als je hier staat als het ware mee terug wordt genomen naar de gebeurtenissen van toen. Dat is eigenlijk precies wat wij willen.”

Historica Erika Manders voor muurschildering over bombardement Nijmegen. Foto: Omroep Gelderland

Zoeken naar financiering

Het grootste deel van de muurschilderingen moet dus nog gemaakt worden. Die van Theopanu moet over drie weken klaar moet zijn, met dank aan sponsoring van de Brediusstichting. Voor de rest van de Waalpaintings zoeken de initiatiefnemers nog financiering. Binnenkort gaat onder meer een crowdfunding van start. "We hopen dan binnen drie jaar alle vijftien Waalpaintings te realiseren", zegt Manders.

Muurschildering Piersonrellen 1981. Foto: Omroep Gelderland

Een al bestaande muurschildering wordt in het project geadopteerd en combineert de Piersonrellen van 1981 met de Bataafse opstand uit het begin van onze jaartelling. Twee totaal uiteenlopende gebeurtenissen; de ene de onvrede over het afbreken van huizen voor een parkeergarage in een tijd van woningnood, de andere de onvrede over de Romeinen die het leven van de Bataven steeds meer bepaalden.

Bataaf in opstand tegen de Romeinen. Foto: Omroep Gelderland

Het overkoepelde thema is opstand.” Een opstandige stad, Nijmegen? “Een heel opstandige stad”, concludeert Erika lachend.