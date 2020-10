Studenten kunnen maar heel moeilijk een stageplek vinden

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

De organisatie lanceerde een campagne en medio september was het aantal teruggebracht tot 18.895. De regio Rijk van Nijmegen nam destijds in de cijfers een vierde plek in met meer dan duizend stageplekken die nog niet waren gevuld.

Ook studenten in andere regio's worstelen nog steeds met het vinden van een stageplek. Zo meldt ook het Graafschap College in Doetinchem dat het meer moeite kost dan normaal om voldoende stageplekken te vinden. In de Achterhoek is er op dit moment met name een tekort aan stageplekken voor de opleiding Handhaving.

Het Rijn IJssel, met meer dan twintig locaties rond Arnhem en Wageningen, ziet vooral serieuze tekorten in de Evenementen, artiesten en sound & vision. Op de vakschool in Wageningen is het zowel voor externe als interne stages moeilijk. De vakschool heeft eigen voorzieningen als hotelkamers en fungeert als congrescentrum. Dat ligt nagenoeg stil. Studenten die voorheen intern stage konden lopen, hebben deze mogelijkheid nu niet.

De andere kant van de medaille

Opvallend genoeg zijn er in het Rijn IJssel ook opleidingen die juist profiteren van de coronacrisis. In de detailhandel zijn er veel bedrijven te vinden die topomzetten draaien, zoals bouwmarkten, supermarkten en delicatessezaken.

Het CDA trok een maand geleden al aan de bel bij de provincie Gelderland. De partij wil dat de provincie ingrijpt om het oplopende tekort aan stageplekken van mbo'ers.