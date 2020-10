Robert Gesink weer als meesterknecht in Vuelta

De 34-jarige Varssevelder zal net als in de Tour als meesterknecht fungeren voor Primoz Roglic en Tom Dumoulin. De Vuelta begint komende dinsdag en eindigt op 8 november. Normaal wordt deze etappekoers twee maanden eerder gehouden, maar door corona is de hele wielerkalender opgeschoven.

Gesink was ooit zelf een hoofdrolspeler in de Vuelta. Bij zijn debuut in 2008 werd hij zevende en een jaar later streed hij met Alejandro Valverde om de eindzege, maar door een valpartij liep hij een gat in zijn knie op en zakte hij terug naar de zesde plaats. Die positie haalde de Achterhoeker ook in 2012. In 2016 won hij in de Vuelta een bergetappe, zijn enige etappezege ooit in een grote ronde.