Spelers NEC voelen zich bevoorrecht dat ze wel mogen voetballen

De Graafschap komt vanavond niet in actie vanwege een corona-uitbraak bij tegenstander Helmond Sport. En dus is NEC de enige Gelderse club die wel speelt, uit tegen Jong FC Utrecht. De spelers beseffen terdege dat ze wel bevoorrecht zijn.

"Meerdere sectoren worden stilgelegd, zoals de horeca", zegt verdediger Bart van Rooij. "En dan maken ze wel een uitzondering voor het betaald voetbal, terwijl het amateurvoetbal niet door gaat. Daar zijn we wel heel blij mee."

Bubbel

Bij NEC zijn de regels nu nog strakker. "Er zit weinig sociaal gevoel meer aan. Het is alleen trainen, naar huis, de volgende dag weer naar de club en trainen en weer naar huis", verklaart trainer Rogier Meijer. "Dat is het ritme waarin we nu zitten. Dat noemen ze een bubbel, dat klopt ook wel."

"Er is veel veranderd. Normaal eten we gezamenlijk na de training, dat verspreiden we nu. Besprekingen doen we nu boven in de grootste ruimte die er is, zodat we zo ver mogelijk uit elkaar zitten. Na de wedstrijden is er ook niks. Iedereen gaat direct naar huis."

NEC-trainer Rogier Meijer. Foto: Omroep Gelderland.

Voetbalfans zijn meer dan ooit aangewezen op televisiekijken, nu ze zelf niet meer mogen sporten en niet naar het stadion mogen. En ook de kroeg is geen optie meer. "Ik weet niet hoe die kijkcijfers zijn", zegt Meijer. "Maar wij moeten ons focussen op hetgeen we wel kunnen invloeden en dat is het voetbal dat wij spelen. Het is erg jammer dat er geen publiek is, dat geeft een surrealistisch beeld bij wedstrijden."

Brabant

Jong FC Utrecht-uit was in maart de laatste wedstrijd in het betaald voetbal voor de coronastop. Dat herinnert Bart van Rooij zich nog wel. "Oh ja, toen vroegen ze nog of ik de volgende wedstrijd wel mocht komen, omdat ik in Brabant woon. Maar gelukkig gaat het professionele voetbal nu gewoon door. Het wordt, denk ik, druk voor de buis nu."