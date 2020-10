Ode aan de Achterhoek van Suzan & Freek en Snelle groot succes

De ode aan de Achterhoek van Suzan & Freek en Snelle stijgt deze week naar de tweede plek in de Top 40. Het nummer De Overkant zou volgende week zomaar de eerste plek in de belangrijkste hitlijst van ons land kunnen pakken.

Het is voor de eerste keer dat de Achterhoekers met elkaar de studio in zijn gedoken. Suzan en Freek komen uit Harreveld en Zieuwent, Snelle is opgegroeid in Gorssel. Ze scoorden los van elkaar hits als 'Als het avond is' en 'Reünie'. Ze hebben nu dus samen een groot succes te pakken.

Videoclip opgenomen in de Achterhoek

Het nummer gaat over het gevoel van thuiskomen en de positiviteit en gezelligheid in de streek. De bijbehorende videoclip is uiteraard ook opgenomen in de Achterhoek. Aan de hand van jeugdfoto's gaan de drie artiesten samen terug naar plekken waar ze zijn opgegroeid, zoals naar de Sint Jozefschool in Zieuwent. Ook is een deel van de clip gefilmd in een winkel in Zelhem.

