Jan test dorpshuis Culemborg op toegankelijkheid: 'Er is ruimte voor verbetering'

De eerste finanlist die een bezoek kreeg van Jan was dorpshuis Bolderburen in Culemborg. Beheerder Karin Burgers dacht dat ze alles wel op orde had, maar toch had Jan het één en ander aan te merken.

Het mindervalidentoilet ziet er keurig uit, maar heeft wel beperkingen. "Normaal moet je met de rolstoel er naast kunnen, maar dat is hier niet mogelijk", legt hij uit. Op de leuning zit de alarmknop, die hij ook even test. Direct komt Karin kijken. "Wel een tip: als ik hier op de grond lig, heb ik er niets aan."

Verderop in het dorpshuis kan Jan niet in de speelhoek komen, de doorgang is te smal. "Je wil toch even kijken bij je kinderen", geeft hij aan. "Maar als je een deurtje maakt, is het opgelost." Hij snapt ook wel dat de hoek afgeschermd is. "Ze willen dat de kinderen binnenblijven, en met mijn kinderen kan ik mij daar ook iets bij voorstellen."

Het eindoordeel van Jan wordt bekend gemaakt bij de finale van Dorpshuis van het Jaar 2020.

