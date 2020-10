LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 14 oktober

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

woensdag 14 oktober

22:45 - Laatste keer 'zooi opruimen' in kroeg Ede

Bart Siezen van Flannagans Irish Pub in Ede is in zijn kroeg de 'zooi aan het opruimen'. Hij vreest dat het de laatste keer is dit jaar.

22:30 - Proost!

In Nijmegen heffen twee bezoekers van Grand Café Karel aan de Grote Markt even voor 22.00 uur nog het glas. Vlak daarna moest alle horeca in ons land dicht, en dat blijft de komende vier weken zo.

Foto: Omroep Gelderland

20:37 - Bron- en contactonderzoek stopt bij 10.000 besmettingen per dag

Bij 10.000 besmettingen per dag komt er een einde aan het bron- en contactonderzoek zoals we dat nu nog kennen. De GGD schrijft in een 'roadmap' dat er bij zulke hoge cijfers met de besmette personen alleen nog een kort informerend gesprek wordt gevoerd. Vandaag meldde het RIVM 7305 besmettingen.

20:09 - Burgemeester Elburg maakt videoboodschap voor inwoners

Burgemeester Jan Nathan Rozendaal van Elburg spreekt in een videoboodschap inwoners van Elburg toe over corona: “Mijn complimenten aan inwoners, bedrijven, organisaties en verenigingen. We hebben goed voor elkaar kunnen zorgen. Laten we dat alsjeblieft volhouden en laten we elkaar blijven steunen in deze moeilijke tijd”.





19:42 - Universiteiten voeren mondkapjesplicht alvast in

Op de Radboud Universiteit in Nijmegen en de Wageningen University wordt het dragen van een mondkapje alvast verplicht. Het kabinet wil zo'n verplichting voor publieke binnenruimtes, maar moet dat eerst juridisch geregeld hebben.

De universiteiten wachten daar niet op. Zij willen dat medewerkers en studenten voortaan een mondkapje dragen als ze zich door de universiteitsgebouwen bewegen.

18:59 - Toch geen verbod op gebruik en bezit van softdrugs in avond en nacht

Er komt toch geen verbod op het gebruik en bezit van softdrugs op straat in de avond en nacht. Het verbod werd gisteren samen met andere maatregelen aangekondigd door het kabinet om het aantal coronabesmettingen terug te brengen.

Maar de maatregel blijkt in strijd met het gedoogbeleid, bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid aan de NOS. Het verbod op het bezit en gebruik van alcohol in openbare ruimten tussen 20.00 uur en 07.00 uur blijft wel van kracht.

18:47 - Bekerduels naar december

De wedstrijden in het KNVB-bekertoernooi mogen doorgaan, maar zijn wel verplaatst van eind oktober naar begin december. De wedstrijden waarin profclubs tegenover elkaar staan worden wél deze maand gespeeld, de duels waarin amateurclubs aan het werk moeten komen later. Zo ook TEC tegen FC Groningen.

18:15 - Postillion Hotel Arnhem sluit tijdelijk de deuren

De hotelketen Postillion Hotels, met een vestiging in Arnhem, heeft besloten om vanaf donderdagochtend alle hotels van de keten tijdelijk te sluiten in verband met de nieuwe coronamaatregelen voor de horeca.

Directeur Erik-Jan Ginjaar zegt dat het niet meer rendabel is om open te blijven. "Ook willen we gehoor geven aan de oproep van de overheid om verantwoordelijkheid te nemen; op deze manier werken wij mee aan minder reisbewegingen."

17:41 - Mondkapje verplicht bij Hornbach

Bouwmarkt Hornbach, met één vestiging in onze provincie (in Duiven), stelt het dragen van mondkapjes vanaf aanstaande maandag al verplicht. De winkelketen neemt deze maatregel vooruitlopend op de landelijke invoering van de plicht. Bezoekers die hun mondkapje vergeten, krijgen er bij de ingang eentje gratis uitgereikt.

17:36 - Hier vielen de meeste coronaslachtoffers

Het hoogste aantal slachtoffers als gevolg van een coronabesmetting is in Nijmegen. Daar stierven al 75 mensen door een besmetting met het virus, blijkt uit de cijfers van het RIVM. In één Gelderse gemeente zijn tot nu toe nog geen dodelijke slachtoffers gevallen: het kleine Rozendaal. In die gemeente wonen iets meer dan 1700 mensen.

Nijmegen: 75

Apeldoorn: 53

Arnhem: 34

West Betuwe: 29

Heerde: 28

Ede: 26

Epe: 23

Ermelo: 23

Neder-Betuwe: 21

Nunspeet: 21

Tiel: 21

Berg en Dal: 20

Harderwijk: 20

Oldebroek: 19

Overbetuwe: 16

Zevenaar: 16

Doetinchem: 15

Lochem: 15

Rheden: 14

Wijchen: 13

Zutphen: 13

Heumen: 11

Voorst: 11

Lingewaard: 11

Barneveld: 9

Berkelland: 9

West Maas en Waal: 9

Oude IJsselstreek: 9

Zaltbommel: 9

Renkum: 9

Wageningen: 9

Montferland: 9

Buren: 8

Culemborg: 8

Druten: 8

Elburg: 8

Oost Gelre: 8

Aalten: 7

Bronckhorst: 7

Maasdriel: 7

Brummen: 6

Westervoort: 6

Doesburg: 6

Duiven: 6

Beuningen: 5

Hattem: 5

Winterswijk: 3

Nijkerk: 3

Scherpenzeel: 2

Putten: 1

Rozendaal: 0

17:25 - FC Groningen wil bekerwedstrijd tegen TEC Tiel gewoon spelen

Als het aan de FC Groningen-directeur Wouter Gudde ligt, wordt de bekerwedstrijd van de FC tegen TEC uit Tiel van woensdag 28 oktober gewoon gespeeld. De voorzitter van de Tielse amateurclub pleit voor uitstel. "We hebben al twee weken niet gespeeld en getraind, omdat het coronavirus heeft huisgehouden in onze selectie. Een bekerronde tegen een Eredivisieclub is het hoogtepunt in onze 40-jarige historie, maar op deze manier wel een pijnlijke ervaring."

Lees hier het hele verhaal van RTV Noord.

17:03 - Gelderland-Midden blijft zwaarst getroffen

Eerder vandaag berichtten we al dat Gelderland er 723 nieuwe coronabesmettingen bij heeft gekregen, een nieuw dagrecord. Het aantal besmettingen is als volgt opgebouwd in de verschillende Veiligheidsregio's:

Gelderland-Zuid: 219 positieve tests

Noord- en Oost-Gelderland: 230 positieve tests

Gelderland-Midden: 274 positieve tests

16:56 - Het belangrijkste nieuws:

Dinsdagavond zijn er nieuwe maatregelen bekendgemaakt: de horeca sluit en er gaat een streep door amateursporten voor volwassenen in een groep van méér dan 4 personen. Mondkapjes worden verplicht. Lees hier meer.

Toch geen verbod op gebruik en bezit softdrugs in avond en nacht

De afgelopen 24 uur kwamen er 7305 besmettingen bij in Nederland bij, een lichte daling ten opzichte van het etmaal ervoor.

In Gelderland zijn er 732 positieve tests gemeld, dinsdag waren dat 693 besmettingen. Ook zijn er zes nieuwe sterfgevallen en zes nieuwe ziekenhuisopnames bijgekomen.

16:54 - Geen drank na 20.00 uur, lastig?

Vanaf vandaag zijn de nieuwe coronamaatregelen van kracht. Horecagelegenheden gaan op slot en om te voorkomen dat mensen drank aanschaffen en er thuis een feestje van maken, is ook de verkoop van alcohol beperkt. Na 20.00 uur kun je geen drank meer halen in winkels. Hoe kijk jij daar tegenaan? Je kunt stemmen in onderstaande poll.

16:53 - Wat vind jij ervan dat winkels na 20.00 uur geen alcohol meer mogen verkopen?

16:50 - Dennis Licht krijgt er in coronatijd veel hardlopers bij

Oud-topsporter Dennis Licht uit Apeldoorn is één van de weinige ondernemers die juist de vruchten plukt van de coronacrisis. Hij merkt dat meer mensen zich toeleggen op hardlopen. En daar kan hij ze bij helpen.



omroepGLD · Dennis Licht over hardlopen in coronatijd



16:48 - Thuiswerktips

Werk je veel thuis en komt je dat af en toe de keel uit? De Provincie Gelderland geeft tips om de dagen door te komen.

14:49 - 723 nieuwe positieve tests in Gelderland

Het aantal besmettingen met het coronavirus in Gelderland is verder opgelopen. De stijgende trend van de laatste weken is woensdag voortgezet met 723 positieve tests, blijkt uit de nieuwste cijfers van het RIVM. Dinsdag was er al een nieuw dagrecord met 693 besmettingen. Dat record is een dag later dus alweer verbroken.

In deze grafiek zie je het aantal nieuwe besmettingen in Gelderland per dag. Lees hier meer.

 

13:29 - Competities volleybal stilgelegd

Alle competities in het volleybal worden stilgelegd, inclusief de Eredivisie. Alleen topsporters met een status en het betaald voetbal mogen door blijven gaan. Het Eredivisie-volleybal mag dus niet doorgaan. Er mag wel getraind worden, boven de 18 in een groep van maximaal 4 personen per veld en op 1,5 meter afstand.

12:35 - Coronaboetes per direct verlaagd naar 95 euro

Coronaboetes, die opgelegd worden voor het niet naleven van de anderhalve meter afstand, worden per direct verlaagd van 390 euro naar 95 euro.

Dat heeft het Openbaar Ministerie besloten, vooruitlopend op de vaststelling van de coronawet in de Eerste Kamer. Daarin is het bedrag ook vastgesteld op 95 euro. De Tweede Kamer stemde dinsdag al in met die wet, wat aanleiding was voor het OM om het boetebedrag te verlagen.

11:52 - Kinderopvangcentra verplichten mondkapje voor ouders

Kinderopvangorganisatie BijdeHandjes, met zeventien locaties in onze provincie, heeft ouders van kinderen die naar de kinderopvang komen gevraagd vanaf donderdag een mondkapje te dragen bij het brengen en ophalen van hun kinderen.

"De gezondheid en veiligheid van kinderen, ouders en medewerkers staat bij ons altijd voorop", legt BijdeHandjes uit. Vanwege de pedagogische omgang en emotionele binding met de kinderen dragen de pedagogisch medewerkers zelf geen mondkapje.

BijdeHandjes heeft in Gelderland locaties in Bennekom, Garderen, Ede, Stroe, 't Harde, Voorthuizen, Lunteren, Hoevelaken, Kootwijkerbroek, Elburg, Elst, Otterlo, Harskamp, Oldebroek, Emst, Wezep en Scherpenzeel.

11:33 - Supermarkt DEEN sluit supermarkten vanaf 20:00

Supermarktketen DEEN sluit vanaf donderdag elke avond om 20:00 uur de deuren. Op die manier wil het bedrijf problemen voorkomen rond de verkoop van alcohol na dat tijdstip.

In Gelderland zitten drie vestigingen van de keten: één in 't Harde en twee in Harderwijk. Alleen voor de Harderwijkse vestiging aan de Vuldersbrink heeft dit gevolgen: die was normaal gesproken geopend tot 21:00 uur.

09:11 - Corona slaat hard toe in verpleeghuis in Groenlo

Het coronavirus heeft hard toegeslagen in verpleeghuis De Molenberg in Groenlo. "Er zijn zes bewoners overleden en zestien bewoners besmet, en dat geldt ook voor meerdere medewerkers", vertelde burgemeester Annette Bronsvoort van Oost Gelre.

Lees hier verder.

09:01 - Longafdeling ziekenhuis Nijmegen stroomt vol met coronapatiënten

De longafdeling van het Canisius Wilhelmina ziekenhuis in Nijmegen stroomt er vol met patiënten die corona hebben, vertelt verslaggever Annemieke Schakelaar.



omroepGLD · Enorme drukte op de longafdeling van het CWZ



08:09 - Boosheid maar ook begrip bij horeca

Verschillende Gelderse horecaondernemers zijn niet blij met de aankomende sluiting. Sander Wind, voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland afdeling Gelderland, snapt de boosheid van de horeca wel. “Dat komt omdat we zo lang al ontzettend ons best doen. We zijn vanaf juli bezig met de maatregelen: we hebben van alles geprobeerd om het virus buiten de deur te houden,” vertelt Wind op Radio Gelderland. “Het voelt alsof de horeca dubbel wordt gepakt. Hoe was het gegaan als er overal registratieplicht was, dus ook bij winkels, scholen en studentenhuizen?”

Maar hij heeft ook begrip voor de sluiting. “We moeten er met zijn alle voor zorgen dat we het virus wordt ingedamd, wij zijn niet de enige sector die eronder lijden,” zegt Wind. “Ik denk dat we uiteindelijk allemaal onszelf aan moeten kijken. Mensen gaan volgende week massaal op vakantie, we werken massaal niet vanuit huis. Ons eigen verantwoordelijkheidsgevoel is blijkbaar ook beperkt geworden.”

