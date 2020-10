LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 13 oktober

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

dinsdag 13 oktober

21:27 - Maatregelen gelden twee tot vier weken

Minister Hugo de Jonge gaf dinsdagavond te kennen dat de nieuwe coronamaatregelen 'een week of vier' zullen gelden. Na twee weken wordt de balans opgemaakt en worden de achterliggende twee weken geëvalueerd.

In dit artikel vind je alle maatregelen terug.

19:18 - Kernzaken uit de persconferentie

De persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge is nog in volle gang. De belangrijkste punten en nieuwe maatregelen hebben we vast op een rijtje gezet.

Horeca dicht, mondkapjes worden verplicht

17:33 - Gelderland-Midden spant de kroon

Van de drie veiligheidsregio's in onze provincie waren de cijfers in Gelderland-Midden de afgelopen 24 uur het hoogst: liefst 356 besmettingen. In Gelderland-Zuid werden 184 mensen positief getest en in Noord- en Oost-Gelderland 153.

Bekijk hier het aantal besmettingen in jouw gemeente:



 

17:26 - Leerlingen Lorentz Lyceum besmet

Een aantal leerlingen in jaar vijf en zes van het Lorentz Lyceum in Arnhem is positief getest op het coronavirus. Met een deel van gaat het goed, anderen zitten thuis met klachten. De school heeft een brief doen uitgaan naar ouders om hen te informeren. De vijfde- en zesdejaars leerlingen blijven uit voorzorg allemaal thuis en krijgen tot de herfstvakantie (die volgende week is) thuisonderwijs.

17:10 - 'Het Dorenweerd College is geen brandhaard'

Een groepje bezorgde ouders wil dat het Dorenweerd College in Doorwerth tijdelijk zijn deuren sluit. Aanleiding zijn besmettingen onder leerlingen en leraren. “Focus je op het online lesgeven, dat is nu nog een rommeltje”, zegt Serge Chamuleau. Zijn dochter zit in de vijfde klas van het vwo. In die klas waren vorige maand meerdere besmettingen, opgelopen bij een feestje die door tientallen leerlingen was bezocht. Door de school bijvoorbeeld tot en met de herfstvakantie op slot te doen, kan het virus zich volgens hem niet verder verspreiden.

De teller staat momenteel op zeven besmette leerlingen, zegt bestuursvoorzitter Jan Wiegers. Hij is bekend met de actiegroep – 'ik mail voortdurend met een aantal van hen' – en spreekt tegen dat het Dorenweerd College een brandhaard is. “Dat heb ik vanochtend nagevraagd bij de GGD. En er is ook geen sprake van een oplopend aantal besmettingen”, zegt hij. “Het gaat om 'slechts' 7 van de 1180 leerlingen. En dan blijven sommige ouders volharden dat er een uitbraak is.”

15:29 - Coronabesmetting op locatie van speciaal onderwijs in Velp

Een medewerker van Kentalis in Velp is besmet geraakt met het coronavirus. Omdat die persoon in contact geweest is met twee behandelaars zijn die personen in quarantaine geplaatst. Het duo helpt kinderen op de locatie. Ook aan hen is gevraagd in deze week, de herfstvakantie, thuis te blijven.

Kentalis ondersteunt onder meer kinderen die slechthorend, doof of doofblind zijn of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of communicatief meervoudige beperking hebben. Hoeveel kinderen nu thuis moeten blijven, is niet bekend.

15:19 - Nieuw dagrecord: 693 besmettingen in Gelderland

Het aantal besmettingen met het coronavirus loopt flink op. In onze provincie kwamen er in een dag 693 bij. Dat is een nieuw dagrecord, blijkt uit cijfers van het RIVM.

Een dag eerder maakte het RIVM nog melding van 592 positieve tests. De enorme stijging past in het landelijke beeld. Daar staat het nieuwe dagrecord sinds vandaag op 7393 nieuwe besmettingen.

In deze grafiek zie je het aantal nieuwe besmettingen in Gelderland per dag:

 

14:56 - In één week 3819 besmettingen en 8 doden in Gelderland

In onze provincie zijn in een week tijd 3819 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Dat is een flinke stijging ten opzichte van een week eerder, toen het RIVM nog melding maakte van 2396 positieve tests.

De meeste besmettingen waren in Gelderland-Midden: 1374. Vergelijkbare cijfers waren er in Noord- en Oost-Gelderland (1232) en Gelderland-Zuid (1213).

De GGD's van onze provincie maakte afgelopen week melding van 22 nieuwe ziekenhuisopnames, evenveel als een week eerder. Acht patiënten kwamen te overlijden. Vorige week werden nog vier doden in Gelderland gemeld.

In heel het land werden afgelopen week 43.903 nieuwe positieve testen gemeld. Een week eerder waren dat er nog 27.485. Dat is een stijging van 60 procent.

14:36 - Nieuw dagrecord: 7393 coronabesmettingen in een dag

Tussen maandagochtend en dinsdagochtend zijn 7393 nieuwe coronabesmettingen gemeld bij het RIVM. Dat is een nieuw dagrecord. Voor het eerst komt het aantal besmettingen boven de 7000 uit. Op maandag meldde het instituut 6844 positieve tests.

13:07 - Ondernemersorganisaties roepen op horeca niet zomaar te sluiten

Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland roepen het kabinet op om niet 'rücksichtlos' de horeca te sluiten als maatregel tegen de oplopende coronabesmettingen. In plaats daarvan zouden de plannen van de sector, die voorzien in slimme maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan, moeten worden gevolgd.

De werkgeversorganisaties reageren met de oproep op de scherpere maatregelen die het kabinet gaat invoeren. Daarbij circuleren berichten dat de horeca, en dan met name cafés en restaurants, weer op slot moeten, maar ook zou er een vroegere sluitingstijd kunnen komen. Hoe dan ook wordt de branche volgens VNO-NCW en MKB-Nederland daardoor zwaar getroffen. "De branche heeft zelf slimme maatregelen voorgesteld, die effectief zijn op het virus maar hun bedrijfsvoering niet opnieuw keihard raken. Het is doodzonde om daar niet iets mee te doen."

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) stelde vorige week voor dat de maatregelen voor de horeca afhankelijk zouden moeten zijn van onder meer de functie en de beschikbare ruimte. Door dat in een slimme tool in te voeren zou ieder horecabedrijf dan eigen maatregelen krijgen. Die kunnen dan ook meebewegen met het stoplichtsysteem dat de overheid momenteel ontwikkelt.

12:30 - Routekaart met vaste coronamaatregelen uitgelekt

Het kabinet komt met een routekaart met vaste coronamaatregelen, waarop staat hoe de komende tijd de verspreiding van het coronavirus beteugeld moet worden. Dat meldt de Volkskrant, die de routekaart in handen heeft. Daarop zijn vier risiconiveaus te zien: waakzaam, zorgelijk, ernstig en zeer ernstig. Bij elk niveau, dat wordt bepaald door het aantal besmettingen per 100.000 Nederlanders, hoort een aantal vaste maatregelen.

Nederland bevindt zich nog net op het niveau 'ernstig', maar 'zeer ernstig' komt steeds dichterbij. In dat geval gaat onder meer alle horeca dicht en worden alle sportwedstrijden verboden. Een deel van de maatregelen uit de routekaart maakt het kabinet vanavond bekend op een persconferentie. Die maatregelen zouden dan morgen om 18.00 uur ingaan.

Klik hier om de routekaart in PDF te bekijken.

10:57 - GGD zoekt nieuwe testers om capaciteit te vergroten

De GGD Gelderland-Zuid kan de capaciteit voor coronatesten flink uitbreiden, maar daarvoor zijn wel nieuwe testers nodig. De GGD is daarom dringend op zoek naar medewerkers met een (minimale) zorgachtergrond.

"Wij hebben momenteel een capaciteit van 600 tests in Nijmegen per dag en 300 tests in Tiel", aldus Linda de Heer van de GGD Gelderland-Zuid. "Dat is dus 150 meer dan vorige week. De komende periode gaan we verder opschalen."

Lees hier het hele verhaal.

De coronateststraat in Nijmegen. Foto: Omroep Gelderland

09:14 - Aantal thuiswerkers afgelopen weken nauwelijks gestegen

De maatregelen van het kabinet van twee weken geleden hebben geen drastisch effect gehad op de reisbewegingen in Gelderland. Dat blijkt uit het mobiliteitsrapport van Google.

We gingen een kleine 10 procent minder met het openbaar vervoer vanaf het moment dat de maatregelen werden aangekondigd. Het aantal thuiswerkers steeg de afgelopen weken nauwelijks.

Wel gingen we in Gelderland sinds de nieuwe maatregelen van eind september een stuk minder naar onder meer restaurants, cafés, winkelcentrums, themaparken, museums, bibliotheken en bioscopen.

07:02 - Afgelopen week meer dan 40.000 coronabesmettingen

Het aantal coronabesmettingen blijft hard oplopen. In de afgelopen week zijn waarschijnlijk meer dan 40.000 besmettingen vastgesteld. Het exacte cijfer komt dinsdagmiddag in de wekelijkse update van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).