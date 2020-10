Een uniek kijkje in een verpleeghuis in coronatijd, bekijk onze nieuwste vlog

Bekijk de vlog. De tekst gaat daaronder verder.

"Ik had liever iets positiever hier gestaan", vertelt Rob in het begin van zijn vlog. "Maar gelukkig zitten we nog niet in een complete lockdown." In zijn vlog praat hij met enkele bewoners van het woonzorgcentrum.

Meneer Wonnink vond de persconferentie deze week 'heftig'. Met de lockdown eerder dit jaar had hij het moeilijk en hij is bang voor nog strengere maatregelen. "Ik denk dat het weer komt", vertelt hij. "Ik hoop het niet. Maar het ziet er niet fijn uit."

Consequent zijn

"Het is toch allemaal geouwehoer wat ze doen", zegt mevrouw Bakker kritisch. Ze vindt dat het kabinet de regels afgelopen tijd te losjes heeft gemaakt, en niet consequent genoeg. Ze vind de afgelopen periode wat verwarrend. "Dat is het ook. In de kerken mogen drie tot vierhonderd man, die moeten er gewoon allemaal uit."