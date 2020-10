Nieuwbouw van scholen uitgesteld om begroting rond te krijgen

De gemeente Ede stelt de nieuwbouw van enkele scholen uit om haar begroting rond te krijgen. Ook de renovatie van sporthal de Peppel is om financiële redenen opgeschoven. De hal zou eigenlijk in 2023 aangepakt gaan worden, maar dat gaat nu naar 2025.

"De scholen die nog geen concrete planen hadden, maar over drie jaar wel op het lijstje stonden voor nieuwbouw zijn naar achteren geduwd", vertelt wethouder Leon Meijer. De nieuwbouw van Ruitenbeekschool in Lunteren en Het Streek Lyceum in Ede gaat vooralsnog wel door.

Voor hoeveel scholen nieuwbouw voorlopig echter van de baan is en om welke scholen het precies gaat, wil de wethouder niet zeggen. "Ik wil ze eerst zelf informeren hierover." Ook is nog niet bekend wanneer de scholen wel een nieuw onderkomen kunnen verwachten. "Er moet nog een plan komen hoe we dit gaan oplossen", verklaart Meijer. Met het uitstel wordt vanaf 2024 300.000 euro per jaar vrijgespeeld.

Belastingen niet omhoog

De maatregel is volgens Meijer vervelend, maar nodig omdat 'hele pijnlijke bezuinigingen' op bijvoorbeeld de zorg, het minimabeleid of het onderhoud van de openbare ruimte op deze manier voorkomen worden. Ook hoeven de belastingen voor Edenaren de komende jaren niet omhoog, zegt de wethouder.

Het zijn voor veel Nederlandse gemeenten moeilijke tijden. Ze zaten al krap bij kas en de coronacrisis maakt het nog lastiger om het gemeentelijke huishoudboekje rond te krijgen. Ook wethouder Meijer maakte zich de afgelopen maanden veel zorgen om de financiële toekomst van zijn gemeente. "Oh oh, er moeten allerlei bezuinigingen bij komen dacht ik deze zomer. Maar dat hoeft niet, daar ben ik wel blij mee."

Meevaller

In Ede is het mede dankzij financiële meevallers vanuit het Rijk (totaal 15 miljoen euro) en het schrappen subsidiepotjes die al jarenlang niet gebruikt werden (totaal 1,5 miljoen euro) gelukt tot een sluitende meerjarenbegroting te komen. Ook de eerder ingezette bezuinigingen op maatschappelijke zorg en Jeugdzorg, werpen financieel gezien vruchten af (tot 11 miljoen euro per jaar).

In oktober en november bespreekt de gemeenteraad de meerjarenbegroting tijdens de raadsvergadering.

Zie ook: 'Als KLM gered kan worden, dan de gemeenten in Nederland ook'