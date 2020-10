De lockdown is een feit: restaurants stappen weer over op afhalen

"We zijn teleurgesteld", zegt mede-eigenaar Elsko Sjabbens.Maar toch blijft hij positief. "Dat is de enige manier om deze tijd door te komen zegt hij."

Financiële uitdaging

In de keuken van de restobar wordt steak tartare gemaakt terwijl een andere kok in de pan met rendang roert. Sjabbens: "Vandaag staat er een lekkere rendang op het menu. Samen met sajoer boontjes. Deze nieuwe lockdown betekent een enorme financiële uitdaging om deze weken door te komen." Ze hebben het vaste personeel nog wel in dienst, maar er is minder werk. Voor de oproepkrachten hebben ze op dit moment helemaal geen werk meer.

Sjabbens: "De take-away helpt uiteraard wel, maar dekt nog niet alle kosten die we maken. We doen het eigenlijk vooral om zelf lekker bezig te blijven en contact te houden met onze gasten."

Tekst gaat verder na de video:

Geen zin om te koken

Voor de eerste avond zijn er zo'n twintig reserveringen binnen gekomen. De mensen zijn er blij mee. "Ik kom hier om de lokale horeca te steunen. Ja, en ook een beetje omdat ik geen zin had om te koken." Anderen hadden graag uit eten willen gaan maar dat mag natuurlijk niet. "Mijn vader is jarig, dus we hebben wat te vieren."

Voorlopig blijven ze wel 7 dagen per week open voor het afhalen van een daghap. "Elke dag een ander thema, geserveerd met een frisse salade en een toetje na", is op de website te lezen. "Zo hopen wij, dat wij al onze gasten nog vaak bij ons mogen begroeten. Want wij kunnen echt niet zo lang zonder ze."