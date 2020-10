Corona slaat ook toe in Helmond: streep door duel met De Graafschap

De Graafschap komt vrijdagavond niet in actie in de Keuken Kampioen Divisie. Tegenstander Helmond Sport is getroffen door meerdere besmettingen en kan geen dertien fitte en geteste spelers op de been krijgen voor het duel met de Superboeren.

In overleg met de KNVB, de clubarts van Helmond Sport en de GGD is besloten dat de besmette spelers in thuisquarantaine gaan. Daardoor wordt de selectie dusdanig uitgedund, dat spelen tegen De Graafschap onmogelijk wordt.

De wedstrijd wordt nu verschoven naar komende maandag. De Graafschap had de wedstrijd vrijdag willen spelen, maar moet nu dus nog drie dagen geduld hebben. Bij de Doetinchemmers heeft corona ook toegeslagen en zitten vier personen - onbekend is of het om spelers, stafleden of medewerkers gaat - thuis. Desondanks kon de club wel een team op de been brengen.

Zie ook: Vier coronagevallen bij De Graafschap meteen in quarantaine geplaatst