Zeldzaam 'Bronzen Schild' voor Geneeskundige Troepen Ermelo

Het Regiment Geneeskundige Troepen, dat in Ermelo is gelegerd, heeft donderdag 15 oktober het Bronzen Schild uitgereikt gekregen. Dat is de hoogste groepsonderscheiding binnen de Landmacht en is sinds de instelling in 1966 maar veertien keer uitgereikt.

Het Bronzen Schild wordt uitgereikt aan groepen die langdurig op een uitzonderlijke manier hebben bijgedragen aan de missie van de landmacht. Het 151 jarige regiment krijgt de onderscheiding omdat de mannen en vrouwen over de hele wereld eigenlijk het hele jaar door ingezet worden.

Leden van het Regiment Geneeskundige Troepen zijn altijd betrokken bij de vredes-geneeskundige zorg tijdens missies en zijn een belangrijke schakel bij het inzetbaar houden of weer inzetbaar krijgen van militairen.

Watersnoodramp tot corona

In 2019 bestond het Regiment Geneeskundige Troepen 150 jaar. In deze 150 jaar is het regiment onder andere ingezet tijdens de tweede wereldoorlog, in Nederlands-Indië, op Papua Nieuw-Guinea, in Korea, in Congo, tijdens de watersnoodramp van 1953 in Nederland, in Libanon, Bosnië, Irak, Pakistan, Afghanistan, Mali en bij de ramp met MH17 in Oekraïne. Maar ook tijdens de corona-crisis is het Regiment al veelvuldig ingezet.

Zo sprongen in ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede twee maanden geleden verschillende militair verpleegkundigen tijdens de eerste Coronagolf bij. Ook bij deze tweede Coronagolf staan zij klaar, zegt regimentscommandant Luitenant-Kolonel Henry Bloemendal "Er worden nu 100 collega's opgewerkt, maar wij houden er rekening mee dat wij moeten opschalen."

Ook voor thuisfront

Luitenant Joop die tijdens de eerste coronagolf bijsprong, en op uitzendingen ging naar Bosnië en Afghanistan, is het Bronzen Schild ook een blijk van waardering voor zijn gezin. "Steun van het thuisfront is zo belangrijk. Van mijn gezin heb ik altijd de ruimte gekregen om te doen wat ik wil; werken in de zorg combineren met militair zijn."

Gesneuvelde collega's

Volgens commandant Bloemendal is de motivatie die luitenant Joop uitstraalt geen uitzondering. Zij regimentsgenoten weten dat zij bijzonder werk doen onder vaak levensgevaarlijke omstandigheden. Een monument op de Generaal Spoorkazerne in Ermelo herinnert aan collega's die daarbij gesneuveld zijn. Voor dit monument vond de uitreiking van het Bronzen Schild nu ook plaats, door de Commandant Landstrijdkrachten, luitenant-generaal Martin Wijnen.