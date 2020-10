Oppositie Arnhem: geld naar grote projecten, terwijl horeca bloedt

Het stadsbestuur wil extra geld uitgeven om de stad door de crisis te helpen. Maar daar kwam woensdagavond in de gemeenteraad de nodige kritiek op uit de oppositie. De oplopende schulden en verslechterende financiële positie zijn veel oppositiepartijen een doorn in het oog. Maar de coalitie houdt vast aan het voornemen om de stad 'uit de crisis te investeren'.

GroenLinks, PvdA, D66 en VVD lijken dan ook geen grote wijzigingsvoorstellen voor ogen te hebben. Mark Coenders (GroenLinks) vindt de 'Arnhemse manier' een voorbeeld voor hoe je deze crisis aan kunt pakken. Mattijs Loor (D66) noemt het financiële beeld 'naar omstandigheden redelijk' maar zegt op korte termijn geen mogelijkheden te zien om dat te verbeteren.

Zie ook: Arnhem wil investeren in crisistijd en ziet schuldenberg groeien

En ook de VVD, van oudsher zuinig op de overheidsfinanciën, is 'erg blij' met de geplande investeringen. Raadslid Bas van Es meent dat die zich op termijn terugverdienen.

'Leven op de pof'

Met name oppositiepartij CDA neemt op dit moment de rol van het financiële geweten aan. "We leven op de pof en maken het toekomstige generaties onwijs ingewikkeld", ziet fractievoorzitter Klaartje van Dillen, die constateert dat de gemeentelijke schuld voor elke Arnhemmer de komen jaren met 700 euro oploopt. ChristenUnie en Arnhem Centraal tonen zich ook kritisch over de leger wordende portemonnee.

Ook aan het nut van bepaalde investeringen, zeker tijdens corona, wordt door verschillende partijen getwijfeld. De 83 miljoen euro die het college van plan is uit te geven voor een vernieuwd Stadstheater en de circa 10 miljoen euro voor het opknappen van het kunstwerk en parkeerplaats de Blauwe Golven, bijvoorbeeld.

'Niet uit te leggen aan gewone man'

"Je kunt het op straat niet verantwoorden om miljoenen te strooien naar projecten waar de gewone man in Presikhaaf of Malburgen niet direct baat bij heeft", meent Talip Aydemir (DENK Verenigd Arnhem). En dat terwijl er momenteel een 'bloedbad dreigt in de horeca' en de werkloosheid enorm zal toenemen, volgens SP'er Gerrie Elfrink. De stad wordt volgens hem op deze manier niet geholpen. "Terwijl zij één van haar donkerste momenten meemaakt in de geschiedenis."

Hoewel wethouder Ronald Paping erkent dat het niet prettig is, meent hij dat Arnhem de oplopende schuldenlast goed kan dragen. "Maar we zijn geen rijke gemeente." Ook wijst hij erop dat inwoners iets terugzien voor die investeringen.

Maar dat overtuigt Van Dillen van CDA niet. Cynisch: "Dan kun je als Arnhemmer dus met je oude boterham bij het nieuwe zwembad of museum gaan zitten. Want daar hebben we wél in geïnvesteerd."

'Creëren grote problemen'

"Dit kan niet", vindt zij. "De wethouder doet alsof alles prima is, maar we zijn grote problemen aan het creëren." Volgens haar is het college de rekening aan het doorschuiven en wordt corona gebruikt als dekmantel. Ze zegt op zoek te zijn naar voorstellen om de geplande uitgaven te drukken. Willen die een kans van slagen hebben, dan zal ze eerst een voet tussen de deur moeten krijgen bij een van de coalitiepartijen.