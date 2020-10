Vier coronagevallen bij De Graafschap meteen in quarantaine geplaatst

Directeur Hans Martijn Ostendop is er wel van geschrokken. "Ja, wij doen er echt alles aan om ons te houden aan de afstand- en hygiënenormen. Maar je ziet dus dat het overal kan gebeuren. We weten ook niet of ze de besmettingen op de club of elders hebben opgelopen", zegt hij.

Meteen ingegrepen

Er is direct ingegrepen. "Ze zijn direct uit de groepen gehaald en in quarantaine gegaan", vervolgt Ostendorp. "Om privacyredenen zeggen we niet om welke personen het gaat. Ik ga dus ook niet zeggen of het spelers zijn. Maar de wedstrijd tegen Helmond Sport van morgenavond loopt vooralsnog geen gevaar, al weet je dat tegenwoordig maar nooit. Want nu het aantal besmettingen blijft toenemen, is de kans groter. Daarom doen wij nogmaals een extra appèl op iedereen om zich aan de maatregelen te houden."

Eerder al bij Vitesse en NEC

De Graafschap was de enige Gelderse betaald voetbalclub die nog niet was getroffen door corona. Bij Vitesse was Hilary Gong al tijdens de voorbereiding besmet. En na één competitiewedstrijd volgden Jakob Rasmussen en acht leden van de staf, onder wie trainer Thomas Letsch. Bij NEC zat Ayman Sellouf in quarantaine vanwege een besmetting en raakten twee weken geleden ook twee medewerkers van de club besmet.