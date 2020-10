Minder Nederlanders bij Duitse trekpleisters

[youtube:https://www.youtube.com/embed/IcM7LADGbM8]

"Op het moment is het heel rustig met Nederlanders", zegt Patty Bijlsma van Anholter Schweiz. De dierenverzorgster merkt dat vanaf het moment dat de Duitse regering Nederlandse provincies aanwees als risicogebieden de bezoekersaantallen uit ons land dalen: "De laatste maanden hadden we eigenlijk evenveel Nederlanders als normaal, maar de laatste weken zien we er nog maar heel weinig hier."

Persvoorlichter Susanne Figner van Museum Kurhaus in Kleve vertelt dat ook zij merken dat minder Nederlanders de grens overgaan: "Over het algemeen hebben wij veertig procent Nederlandse bezoekers, op dit moment zijn dat er wel minder."

'Europese afstemming over mondkapjes'

Hoewel zwembad Embricana in Emmerich is gesloten voor Nederlanders, is dat niet opgelegd vanuit de Duitse overheid. Een Nederlands bezoek aan Duitsland is toegestaan, maar de Duitse trekpleisters storen zich wel aan het feit dat veel Nederlandse bezoekers het huidige 'dringende advies' van de Nederlandse overheid om mondkapjes te dragen negeren. Ze zijn dan ook blij met de stappen van onze regering om mondkapjes te verplichten. "Ik geloof dat het een goede aanpassing is, omdat het betekent dat er ook op Europees niveau een afstemming is", reageert Figner.

Naast de anderhalve meter afstandsregel en de mondkapjesplicht in binnenruimtes is er sinds 14 oktober in Duitsland ook een beperking voor de grootte en samenstelling van een groep mensen. Bijlsma: "Dat betekent voor ons als park dat er maximaal vijf mensen als groep het park in mogen, en dat mogen ook alleen maar mensen uit hetzelfde huishouden zijn."

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met de lokale omroepen Antenne Niederrhein en RN7.