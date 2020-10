Tientallen kinderen in nood

Enkele tientallen kinderen in Gelderland hebben dringend maatschappelijke hulp nodig, maar krijgen dat niet snel genoeg. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Jeugdhulpregio’s in Gelderland vinden dat onacceptabel en gaan deze kinderen nu versneld helpen.

“Kinderen moeten veilig kunnen opgroeien", stelt Leon Meijer, voorzitter van de zeven Gelderse Jeugdhulpregio’s. "Hen tijdig de juiste hulp bieden is dan ook onze prioriteit. Dat dit nu niet altijd gebeurt is niet acceptabel, dat kan niet."

Verwaarloosd of mishandeld

Het gaat om kwetsbare kinderen waarvan de rechter heeft vastgesteld dat het niet goed met ze gaat omdat ze bijvoorbeeld verwaarloosd of mishandeld worden of doordat ze strafbare feiten plegen. Deze kinderen komen nu niet altijd meteen bij de juiste zorgverlener terecht, waardoor de verwaarlozing of mishandeling door kan gaan.

26 kinderen onveilig

Volgens het rapport van de Inspectie verkeren zo'n 800 kinderen in Nederland, waarvan 26 kinderen in Gelderland (stand mei 2020), in onveilige situaties. "We zijn in gesprek met onze veiligheidspartners, om te achterhalen welke kinderen op dit moment nog geen jeugdbeschermer of passende hulp hebben", schijft Meijer. "Vervolgens zetten we onze bestaande structuren in om deze kinderen versneld te helpen."

Buiten de gebaande wegen

"De Jeugdbeschermers en onze lokale teams krijgen de opdracht om in geval van nood aan de slag te gaan en - zo nodig - buiten de gebaande wegen om en koste wat het kost tot passende oplossingen te komen." Binnen vier maanden moet zo het aantal door de Inspectie aangemerkte kwetsbare kinderen naar nul zijn teruggebracht.

