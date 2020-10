Van Ajax naar Ajax: Nick Hengelman wordt trainingskeeper

Het was een bijzondere transfer, vlak voor het sluiten van de afgelopen transferperiode: keeper Nick Hengelman verruilde Ajax Cape Town voor Ajax in Amsterdam. De doelman tekende een contract voor één seizoen, maar zal waarschijnlijk geen enkele officiële wedstrijd spelen voor Ajax.

"Als je een jaar kunt werken in de beste keuken van Nederland, dan is dat ook iets moois", reageert Hengelman donderdag. Hij maakte eerder deze week zelf via Twitter zijn transfer bekend.

In het verleden keepte Hengelman (30) in onze provincie voor AGOVV Apeldoorn en Achilles'29, toen die ploegen nog in de eerste divisie speelden. In het seizoen 2012/13 was de uit Glanerbrug afkomstige Hengelman derde doelman bij Vitesse, achter Piet Velthuizen en Eloy Room.

Nu vervolgt hij zijn loopbaan dus bij Ajax, nadat zijn contract bij Ajax Cape Town afliep. "Ik kwam terug uit Kaapstad en toen heb ik contact opgenomen met Edwin van der Sar, met de vraag of ik mijn conditie op peil mocht houden bij Jong Ajax."

Alle plekken vergeven

Hengelman hoopte eigenlijk ergens eerste keeper te kunnen worden. "Maar ik kwam op een ongunstig moment terug naar Nederland", legt hij uit. "In Europa waren de clubs al vier wedstrijden bezig. Alle plekken waren dus al vergeven bij de clubs."

Het werd uiteindelijk geen plek onder de lat bij een kleinere club. In plaats daarvan staat hij nu op het trainingsveld in Amsterdam, bij Jong Ajax. "Marc Overmars kwam na een paar dagen naar mij toe en bood me een contract aan."

Alleen trainen

Het zal dit seizoen bij alleen trainen blijven: zicht op speeltijd in Jong Ajax of het eerste van Ajax is nihil. "Er moet echt iets geks gebeuren. Ajax heeft natuurlijk Andre Onana, Maarten Stekelenburg, Kjell Scherpen en Dominik Kotarski", weet Hengelman. Bij Jong Ajax mag hij vanwege de regelementen alléén spelen in wedstrijden tegen andere beloftenteams. Daarvan zijn er dit seizoen nog maar vijf te spelen - en ook dan zullen de talenten logischerwijs de voorkeur krijgen ervaring op te doen, denkt Hengelman.

Toch is de doelman blij met zijn eenjarige contract in Amsterdam. "Ik kwam uit Kaapstad en dan heb je ineens 0 euro inkomsten en nergens recht op. En ik heb ook een gezin. En je wordt ook geen slechtere keeper van een jaartje bij Ajax", licht hij toe.

Win-winsituatie

Ajax had behoefte aan een extra keeper tijdens de trainingen. "Wat dat betreft is het een win-winsituatie. Als je traint, heb je keepers nodig. Heel simpel. En Ajax speelt met de Champions League, de competitie, het bekertoernooi en Jong Ajax heel veel wedstrijden." Zijn rol is te vergelijken met die van doelman André Krul, die in 2019 als trainingskeeper fungeerde bij de Amsterdammers.

Indien nodig zal Hengelman zo af en toe meetrainen bij het eerste, maar in principe traint hij met Jong Ajax. En dat terwijl hij niet meer de jongste is. "Ik ben nu 30, volgende maand word ik 31. Ik ben bijna twee keer zo oud als die andere jongens."