NEC-trainer Meijer kijkt per wedstrijd wat er te halen valt

De komende weken wachten met Jong Utrecht, Jong PSV en Helmond Sport op papier mindere tegenstanders en tussendoor speelt NEC dan ook tegen koploper NAC. Maar het lijkt tijd om te oogsten. "Alles staat dichtbij elkaar en als je één of twee wedstrijden wint, sta je er al tussenin", weet trainer Rogier Meijer.

"Maar we moeten niet teveel naar anderen kijken. Ik wil zelf liever ook niet verder kijken dan Jong Utrecht nu. Beloftenteams zijn voetballend over het algemeen wel goed, afhankelijk van wie ze kunnen opstellen. Het is een ploeg met een duidelijke speelwijze onder René Hake. Maar wij hebben ook vertrouwen na de 6-0 tegen Eindhoven, al waren er best wat dingen die nog beter moeten. Daar zijn we deze twee weken ook mee bezig geweest. Vorige week hebben we nog geoefend tegen Fortuna Sittard, toch een wat sterkere tegenstander. Dat verliep goed."

Weinig reden tot wijzigen

De selectie is inmiddels behoorlijk op sterkte. "Edgar Barreto heeft een helft gespeeld en met Terrell Ondaan hebben we aanvallend weer meer mogelijkheden. Want centraal hadden we Rangelo Janga en Jonathan Okita en Thomas Beekman kan daar ook spelen. Terrell brengt snelheid en diepte in het spel. Hij moet nog iets fitter worden. Maar ik heb weinig redenen om veel te wijzigen. We hebben iederen fit op Mathias De Wolf, die wel aan het einde van zijn revalidatie zit." Terrel Ondaan (foto: Broer van den Boom)

Ondaan weet dat hij daarom even geduld moet betrachten. "Ik heb de wedstrijd tegen Eindhoven gezien en ik gun het die jongens. Maar natuurlijk wil ik een basisplaats. Ik ben aardig fit en denk dat ik wel wat toe kan voegen aan dit elftal. Ik voel me al aardig thuis, maar van de stad heb ik nog niet veel kunnen zien. Dit is een goede groep die wel top vijf moet kunnen halen."