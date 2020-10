Mogelijke meer bussen naar Duitsland

Nu al beter dan vroeger

“Voor sommige Nederlanders is een opstapplaats in Duitsland dichterbij dan een in Nederland,” het ov moet dan dus ook goed geregeld zijn volgens Witteveen. Het is gelukkig al een stuk beter dan toen ik nog studeerde vertelt hij. “Ik had een Duits klasgenootje en als we die niet zagen bij college dan wisten we, die komt over twee uur. Dan was er waarschijnlijk iets misgegaan met een overstap en toen ging de bus nog maar eens in de twee uur.” Op dit moment gaat lijn SB58 op werkdagen tussen 07.00 en 10.00 uur en tussen 15.00 en 19.00 uur elk half uur.

Snelbus

Het Statenlid zou ook graag zien dat de bus verandert in een snelbus, maar dat blijkt lastig te zijn. “Door de Duitse wetgeving mag je niet zomaar haltes opheffen en dus overslaan. In Nederland is dat een stuk makkelijker.” Sinds vorig jaar gaat de bus niet meer door het centrum van Beek maar er alleen nog langs op. “In Duitsland is dat dus een stuk moeilijker, misschien moet er dan een lijn 59 komen die wel als snelbus kan gaan rijden.”

De uitbereiding van de dienstregeling is een van de ambities van de provincie om zo het grensverkeer te verbeteren. Hierdoor kunnen de mensen uit de dorpen en steden in de grensregio bijvoorbeeld makkelijker aan een baan komen die over de grens wel beschikbaar is, zonder daar zelf een auto voor nodig te hebben. Ook kan het (dag)toerisme in de hand werken en de Radboud Universiteit is actief internationale studenten aan het werven maar die moeten dan wel zonder teveel gedoe de universiteit kunnen bereiken, legt Wouter Witteveen uit.

Het is nog niet bekend hoeveel het project moet kosten, maar de provincie houdt de vinger aan de pols bij de Duitse instanties die het onderzoek uitvoeren verzekert Witteveen.