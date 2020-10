Zorg onder druk: spoedeisende hulp soms dicht door corona

Meerdere Gelderse ziekenhuizen hebben door druk van de tweede coronagolf al eens de spoedeisende hulp tijdelijk moeten sluiten. Steeds meer patiënten die daar komen, worden verdacht van het dragen van het coronavirus en moeten daarom ook als coronapatiënt behandeld worden. “De spoedeisende hulp is de toegangspoort tot het ziekenhuis. Als de toegangspoort lek is, dan komt corona makkelijker binnen.”

Het Slingeland ziekenhuis in Doetinchem, het Gelre ziekenhuis in Apeldoorn en het Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede geven aan dat zij de spoedeisende hulp (SEH) al eens voor één uur of meerdere uren noodgedwongen moesten sluiten vanwege de drukte. Wie daar verdacht wordt van corona, moet ook zo behandeld worden. Dat betekent dat die patiënt geïsoleerd moet worden en personeel in beschermende kleding moet werken. Daarnaast is het verderop in het ziekenhuis ook druk, waardoor patiënten soms langer dan noodzakelijk op de SEH blijven liggen.

'Je wilt niet dichtgaan'

“We proberen de doorstroom zo vlot mogelijk laten verlopen, want te veel SEH-stops is voor iedereen slecht. Je wilt niet dichtgaan, je wil openblijven voor je patiënten”, vertelt een woordvoerder van Ziekenhuis Gelderse Vallei.

“Dat gebeurt af en toe ja, maar voor een paar uurtjes maar”, bevestigt ook een woordvoerder van het Slingeland. “We hebben twee gescheiden stromen op de spoedeisende hulp: eentje voor COVID-19-patiënten en eentje voor niet-COVID-19. We moeten af en toe coronapatiënten voor de spoedeisende hulp weigeren. Die gaan dan naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis met plek.”

“We hebben de afgelopen periode de SEH wel eens voor een paar uur moeten sluiten, maar dat was ook door een combinatie met een ongeval. Dat hebben we ook buiten coronatijd”, zegt Erwin de Kovel, bedrijfskundig manager van onder meer de SEH's van Gelre ziekenhuizen.

Situatie wordt nijpender

Andere ziekenhuizen in Gelderland laten weten dat zo’n tijdelijke opnamestop bij hen nog niet aan de orde is geweest. “Daar wordt ook niet aan gedacht, want dan loopt de rest van de regio onder. Dat kunnen we ze niet aandoen”, zegt een woordvoerder van het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem.

Maar ook zij zien de situatie nijpender worden: want wie op de spoedeisende hulp terechtkomt, is al snel coronaverdachte. Dat betekent dat je ook als coronapatiënt behandeld moet worden.

“Dat was in de zomer ook: corona was niet weg”, stelt een woordvoerder van het Ziekenhuis Rivierenland in Tiel. “De spoedeisende hulp is wel de toegangspoort tot het ziekenhuis. Als toegangspoort lek is, dan komt corona makkelijker binnen.”

Strijdtoneel verplaatst van IC naar SEH

De Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen zegt nu zelfs dat de grootste strijd tegen corona niet meer op de IC plaatsvindt, zoals tijdens de eerste golf, maar op de spoedeisende hulp. Voorzitter David Baden: “We zien nu een verschuiving van de IC naar de SEH’s. Sinds het einde van de lockdown hebben wij SEH-artsen en SEH-verpleegkundigen gewoon doorgewerkt in opgeschaalde vorm, want er bleef een continue toestroom van COVID-19 verdenkingen. Wij willen de hele winter klaar blijven staan voor alle patiënten om acute zorg te verlenen alleen het loopt nu op veel plaatsen al vast.”