Corona raakt reguliere zorg in Slingeland ziekenhuis

De stijging in het aantal coronapatiënten raakt de reguliere zorg in het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. Hoewel spoedeisende hulp niet in gevaar is, wordt een onbekend aantal andere operaties of behandelingen verplaatst.

“Wij zien landelijk en in de regio het aantal patiënten toenemen”, verklaart een woordvoerder van het ziekenhuis. “Daar zul je wat mee moeten, want die moet je opnemen.” Het ziekenhuis schaalt deze week op qua coronazorg. Het aantal bedden voor coronapatiënten groeit vrijdag van acht naar vijftien op de verpleegafdeling. Daarnaast verdubbelt het aantal Intensive care-bedden voor coronapatiënten van twee naar vier. Dit gebeurt in overeenstemming met regionale en landelijke partners.



In hoeverre de reguliere zorg wordt geraakt, kan het ziekenhuis niet aangeven. “We kunnen niet zeggen om hoeveel procent dat gaat”, aldus de woordvoerder. “Dat is ook niet belangrijk, wat belangrijk is is dat we zijn opgeschaald en dat COVID-patiënten bij ons terecht kunnen. Daarnaast moeten mensen zeker niet het ziekenhuis gaan mijden. Wij nemen zelf contact op als een operatie of behandeling uitgesteld moet worden.”