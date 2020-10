Snelle coronatest voor Liemerse bedrijven

Ondernemersvereniging Lindus heeft voor Liemerse ondernemers een snelle coronatestservice opgezet, waarmee werkgevers binnen één dag weten of een medewerker is besmet met het coronavirus. Een geteste medewerker kan dit thuis uitvoeren en het testbuisje laten inleveren bij een tankstation in Didam.

“We moeten de krachten bundelen, omdat het een gigantisch probleem is waar iedereen mee kampt”, aldus woordvoerder Renate Berendsen van Lindus. “Werknemers die thuis moeten wachten op uitslagen van een coronatest zorgen voor hoge kosten voor onze leden. Vanuit een behoeftetest bleek dat zij gebaat zijn bij een gezamenlijke aanpak van dit probleem.” Lindus onderzocht verschillende opties en kwam uit bij NL-Lab. “Zij hebben een laboratorium in Leeuwarden en voeren ook tests uit voor het ministerie van Defensie. Het leek ons een betrouwbare partij, met goede randvoorwaarden”, licht Berndsen de keuze toe.



De bedrijven die zijn aangesloten bij de ondernemersvereniging kunnen testkits, voor een bedrag van negentig euro, aanvragen bij NL-Lab. Vervolgens kunnen werkgevers de testen afleveren bij de mogelijk besmette medewerkers. “Zij kunnen de test heel eenvoudig zelf uitvoeren door in het testbuisje te spugen en deze vervolgens in te leveren bij het tankstation aan de Tatelaarweg in Didam”, zegt Berndsen. De testbuisjes moeten vóór acht uur ’s ochtends zijn ingeleverd, waarna een koerier ze naar het laboratorium in Leeuwarden brengt: “Het testresultaat wordt dan veelal ’s middags al doorgebeld.”



Moleculaire testen

Naast het vinden van de meest geschikte kandidaat bleek uit het onderzoek van Lindes volgens Berndsen ook dat er in Nederland keuze is tussen twee soorten sneltesten: de moleculaire- en de antigeentest. “De antigeentesten blijken snel, maar niet altijd betrouwbaar. De moleculaire testen, die wij nu gebruiken, zijn gevoelig en daarmee betrouwbaarder", aldus Berndsen.



Voorbeeldfunctie

Sinds de lancering van de snelle coronatestservice kwamen volgens de woordvoerder al tientallen aanmeldingen vanuit de Liemers binnen bij NL-Lab. Lindus kreeg volgens haar zelfs al berichten van ondernemersverenigingen uit nabijgelegen steden: “Hopelijk is onze aanpak een voorbeeld voor de rest van Nederland.”