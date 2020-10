Mike Snoei: 'We liggen op koers bij De Graafschap'

De Graafschap overweegt nadrukkelijker de aanval te kiezen tegen Helmond Sport. Trainer Mike Snoei wilde echter weinig kwijt over zijn opstelling. "Ik denk dat we wel iets meer risico kunnen nemen."

Snoei laat De Graafschap tot nu toe met de zogeheten 'punt naar voren' spelen waarbij Rick Dekker en Elmo Lieftink op het middenveld een meer controlerende rol hebben. Tegen Helmond Sport liet de trainer doorschemeren voor een iets meer aanvallende variant te willen kiezen.

Dat zou waarschijnlijk de terugkeer van Johnatan Opoku betekenen waarbij Jesse Schuurman in de tactische opstelling een aantal meters naar achteren speelt in plaats van als schaduwspits achter Seuntjens.

Meer risico

"Op het kunstgras daar zijn er misschien toch wat meer mogelijkheden om mat sneller bij de goal te komen. Ik denk dat we daar wel iets meer risico kunnen nemen. Opoku en Schuurman samen? Dat zou zomaar kunnen", meldde Snoei.

Opoku of Dekker

Van die verandering zou Rick Dekker dan even het slachtoffer zijn. Snoei ziet een belangrijke rol voor Dekker weggelegd dit seizoen, maar de middenvelder lijkt ook nog wat ritme te missen en is nog niet de 'passende' speler die was verwacht. Maar ook Opoku rendeert nog niet. Dinsdag posteerde Snoei de Gelderlander op de bank.

Snoei kent de hoge verwachtingen als geen ander. Hij loopt er ook niet voor weg. "We hebben pretenties en ik vind ook dat we op koers liggen. We hebben vier keer gewonnen, één keer gelijkgespeeld en één keer heel vervelend verloren."

"Go Ahead zet je gewoon niet zomaar opzij. Weinig ploegen gaan daar winnen, omdat ze heel degelijk zijn. Maar het is wel ons streven om altijd te winnen. Ook Helmond Sport zal zijn huid weer duur verkopen, maar we vinden wel dat we het aan onze stand verplicht zijn te winnen. Alleen is het niet zo makkelijk."

Inventief

Vorig seizoen beet De Graafschap zich behoorlijk stuk op sportpark De Braak in Helmond. Pas in de slotfase werd met 2-1 gewonnen. "Uit een corner via Jasper van Heertum, nadat we veel kansen hadden laten liggen", weet Snoei. "Ook Helmond zal weer met een strijdplan komen waarbij wij inventief en creatief moeten zijn. Nog meer dan tegen Go Ahead. Het is aan ons om het op te lossen en om te gaan met die kleine ruimtes."