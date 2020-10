Geen fysieke intocht Sinterklaas in Doetinchem

De intocht van Sinterklaas in Doetinchem gaat vanwege het coronavirus definitief niet door in fysieke vorm. Volgens centrummanager Jos Tiemessen is het door de nieuwe noodverordening van de Veiligheidsregio niet mogelijk een intocht te organiseren, waarvoor een evenementenvergunning nodig is.

“We moeten een groot, maar begrijpelijk offer brengen”, zegt Tiemessen over de situatie. “We hebben met de betrokken partijen de laatste tijd gekeken naar mogelijke coronaproof alternatieven, maar door de nieuwe noodverordening kunnen we niets meer.” Hiermee doelt de centrummanager op het verbod op evenementen waar een vergunning voor nodig is. Een mogelijk initiatief als een drive-in intocht valt daardoor in het water. Toch gaat Tiemessen niet bij de pakken neerzitten: “We kijken volgende week met de betrokken partijen hoe we op een creatieve en innovatie manier toch iets kunnen organiseren.”



De centrummanager benadrukt dat ze hierbij niet de mazen in de wet opzoeken: “We weten allemaal waarom we weer in deze situatie zitten. Ons gedrag van de laatste maanden heeft onder meer gezorgd dat de sinterklaasintochten niet doorgaan.” Ondanks het grote offer heeft hij er wel vrede mee: “Gezondheid staat op één. Dan maar geen optocht, want we willen mensen op geen enkele wijze in gevaar brengen."