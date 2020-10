Handhaven, handhaven en nog eens handhaven op die coronaregels

Voor handhavers Isabel en Gert is het werk op donderdagmorgen niet heel veel anders. De avond ervoor sloot de horeca opnieuw zijn deuren, deze morgen is het stil op straat. Een sporadische fietser wordt door het tweetal aangesproken: "Niet fietsen door het centrum!'

Blij met duidelijkheid

Handhaver Gert is wel blij met de duidelijkheid die er nu is. "Het was een beetje een beleid van, god eh.." Hij krabt zich nog eens achter de oren. "Als handhaver denk je: wat moet ik daar nou mee? Je kunt het op verschillende manieren interpreteren. Als dat voor mij niet duidelijk is, hoe kan het dan voor het publiek duidelijk zijn?"

Neus op de feiten

De regels zijn nu dus weer flink aangescherpt. Want we waren met zijn allen een beetje ingedut. Ook bij de handhaving? Gert: "Ja, dat denk ik zeker wel. Ik denk zelfs op landniveau dat het verslapt was, vanuit de regering. En nu zijn we weer even met de neus op de feiten gedrukt."

Hoe de nieuwe regels het werk van Isabel en Gert gaan veranderen is nog onduidelijk. Waar zet je met de mensen die je hebt op in?

Prent bij overtreding

Maar vooralsnog heeft de handhaving aan het Apeldoornse stadscentrum geen dikke kluif. "Maar", verzekert collega Isabel: "op de zaterdag is de markt, dan is het echt wel veel drukker."

En dan moeten zij ervoor zorgen dat die coronaregels in acht worden genomen: afstand houden, geen groepsvorming en fietsen in de rekken. Doe je dat niet, dan kan een boete volgen van 95 euro én 9 euro administratiekosten.