Voorlopig geen windmolens in Berkelland

De afgelopen maanden is er veel onrust ontstaan in de gemeente. Burgerwindcoöperatie Achterhoekse Wind Energie wil bij de Bolksbeek in Neede 5 windmolens van 250 meter hoog bouwen.



Woensdagavond sprak de gemeenteraad over het onderwerp. Oppositiepartijen D66, PvdA en OBL hadden een motie op de agenda gezet.



De motie werd uiteindelijk verworpen. Volgend jaar wordt in de gemeenteraad opnieuw gesproken over het beleid en moet er meer duidelijkheid komen over de mogelijkheid voor windmolens in Berkelland.