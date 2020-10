Stoofpotjes drive-thru op DRU in Ulft

Vanaf vrijdag worden er in de SSP HAL op het DRU Industriepark in Ulft stoofpotjes verkocht door middel van een drive-thru. De creatieve actie is bedacht vanwege de nieuwe coronamaatregelen van het kabinet, waardoor een deel van de voorstellingen niet door kan gaan en het Schaftlokaal dicht is gegaan.

"Door de verplichte sluiting van de horeca moesten we onze creativiteit gebruiken en kwamen we uit op deze ludieke actie", zegt directeur Juliette Hofman van het DRU Industriepark. ‘’Dit is een idee om mensen aan het werk te laten, want op deze manier kunnen de mensen die in de horeca niet aan het werk kunnen, hier aan de slag." Vanaf vrijdagmiddag kunnen bezoekers met de auto hun stoofpotje ophalen. Daarbij houdt het personeel rekening met de geldende coronamaatregelen.



Eerder kreeg het DRU Industriepark ontheffing voor hun theaterzalen, waardoor er meer dan dertig bezoekers naar het theater mochten komen. Door de nieuwe maatregelen valt dat plan in duigen: "De opluchting die we toen hadden is helemaal weg", zegt een teleurgestelde Hofman. ‘’We gaan nu kijken hoe we het met de nieuwe maatregelen gaan vormgeven. We kunnen bijvoorbeeld meerdere artiesten achter elkaar laten spelen voor dertig personen, maar dat moeten de artiesten dan zelf ook wel willen."