Nico deed een bijzondere vondst tijdens zijn verbouwing

"Ik zag niet gelijk wat het was, maar toen ik er goed bij kon, zag ik dat het om kranten ging", blikt Nico terug. Het waren vakbladen voor smeden, lassers, loodgieters en installateurs.

De vakbladen zijn net van vlak voor de oorlog van 1938 tot en met 1941. Waarom de bladen daar lagen weet Nico niet, maar dat het om technische vakbladen gaat kan hij wel verklaren: "Dit huis is uit 1904 en is in het begin een smederij geweest, dus ik denk dat het daarmee te maken heeft."

Goed bewaard gebleven

In de bladen staat van alles wat met elektrotechniek en smederijen te maken heeft, maar ook technische uitleg voor loodgieters en lassers. "Het is nog in het oud-Hollands geschreven en dat vind ik het leuke eraan", laat de Apeldoorner weten.

Hoewel de bladen meer dan 80 jaar oud zijn, zijn ze goed bewaard gebleven. "Sommige zijn meer 'brosser' dan anderen, maar ze zijn nog in goede staat."

Nico bewaart de vakbladen in een speciale koffer. Eén exemplaar heeft hij ingelijst: "Dit is het oudste exemplaar dat er tussen zat. Dit is een blad dat uitgebracht is op 27 september 1929. En dat is toevallig ook de geboortedag van mijn vader."

Wie kan ik er een plezier mee doen?

Voor de overige bladen zoekt Nico een goede bestemming. "Ik vind het leuk, maar ik hoef ze niet allemaal te hebben. Dus als ik iemand anders er een plezier mee kan doen." Nico hoopt via Gelderland Helpt in contact te komen met een liefhebber die interesse heeft in de bladen.

