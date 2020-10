Opnieuw een record: 808 coronabesmettingen in onze provincie

De voorbije 24 uur hebben in onze provincie 808 mensen positief getest op besmetting met het coronavirus. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het RIVM. Het gaat om het hoogste aantal besmettingen tot nu toe. Woensdag werd met 723 een nieuw dagrecord gevestigd, maar dat is nu al verbroken.

In deze grafiek zie je het aantal nieuwe besmettingen in Gelderland per dag.

In zowel Nijmegen als Ede werden 53 personen positief getest, in Arnhem kwamen er zelfs 58 nieuwe coronagevallen bij. In Druten (twee), Hattem (twee) en Rozendaal (nul) was het aantal besmettingen nihil. Hoe de cijfers verdeeld worden per Veiligheidsregio is nog niet duidelijk: die cijfers komen later op de dag beschikbaar.

Zeven ziekenhuisopnames, twee doden

Het RIVM geeft donderdag ook weer duidelijkheid over het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen als gevolg van corona. In Overbetuwe, Aalten, Buren, Zevenaar, Nijkerk en Nijmegen werden in totaal zeven mensen opgenomen in een ziekenhuis. In Oost Gelre en Nijkerk waren daarnaast overlijdensgevallen te betreuren.

In het hele land kwamen er 7.833 nieuwe coronabesmettingen bij. Dat is een nieuw record. Niet eerder meldde het RIVM zo'n hoog aantal besmettingen in de achterliggende 24 uur.

