Nijmegenaar Han Reuvers is helemaal bezeten van oude flipperkasten

Laat hem een flipperkast zien en Han Reuvers weet precies hoe oud de flipperkast is en van welk merk. De Nijmegenaar raakte in 2016 helemaal bezeten van de speelautomaten en knapt ze nu op om ze aan andere liefhebbers en verzamelaars te verkopen.

"Dit is een elekromechanische flipperkast van het merk Gottlieb en die heb ik gereviseerd", vertelt Han trots. Hij staat in zijn werkplaats naast een oude flipperkast die hij weer nieuw leven heeft ingeblazen. Toen hij net begon met het opknappen van de kasten was de verkoop ervan niet iets waar hij mee bezig was. "Op een gegeven moment kwam ik ruimte te kort, en toen dacht ik ja, nu zal ik er een weg moeten doen, verkopen dus." Inmiddels heeft Reuvers een goedlopende handel in opgeknapte flipperkasten.

Technisch onderlegd

"Niet iedereen kan zo'n flipperkast nieuw leven in blazen", zegt Han. "Je moet een beetje technisch onderlegd zijn. Daarnaast vind ik het leuk en ontspannend om deze automaten op te knappen". In de werkplaats van Reuvers staan vijf oude flipperkasten die wachten totdat hij er mee aan de slag kan. "Op dit moment ben ik bezig met een elektronische flipperkast van het merk Bally. Die heb ik vorige week gekocht van een meneer die hem al 40 jaar in huis had staan maar er nu van af moest. Ik ga hem helemaal opknappen, inclusief de houten bak."

Spanje

De meeste flipperkasten verkoopt Han op dit moment aan particulieren die thuis werken vanwege het coronavirus en tussen de arbeid door even een potje willen doen. "Een flipperkast kost tussen de 750 en 3500 euro. Ik verkoop de meeste online, via veilingnetwerken. Ook aan mensen in het buitenland. Ik heb er een paar verkocht aan een man in Spanje die een flipperkasten-museum heeft. Ik ben ooit bij hem geweest om te kijken hoe mijn kasten er daar bij stonden, hij had er echt wat moois van gemaakt. Dan ben ik wel trots ja, als ik ze daar zo zie staan."