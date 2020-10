Het belang van geribbelde lijnen op straat

Op de Dag van de Witte Stok legde de wethouder Bert Velthuis een ‘vrijhouden’-tegel naast de geleidelijn bij het MuZIEum. Zulke geribbelde lijnen op straat helpen blinden en slechtzienden bij het vinden van hun weg. Het is belangrijk dat de lijnen vrij blijven, maar helaas is dat niet altijd zo. Mensen zetten bijvoorbeeld fietsen op de lijnen, of er staan vuilcontainers op.

Witte stokken hebben voorrang

Elk jaar, op de internationale Dag van de Witte Stok, vragen blinde en slechtziende verkeersdeelnemers aandacht voor hun positie in het verkeer. Die positie staat ook in de wet. Jeroen van Dijk, voorzitter van de Oogvereniging Gelderland, vertelt: "Als blinde of slechtziende zie je de auto's en fietsers niet, maar zij moeten jou wel zien, en ze moeten stoppen. Witte stokken hebben voorang in het verkeer. Als je dat negeert, is dat een zelfde categorie overtreding als het niet opvolgen van een aanwijzing van de politie. Als daar proces-verbaal over wordt opgemaakt, kom je voor de rechter, en betekent dat een boete van minimaal 325 euro."

De dag van de Witte Stok is vooral bedoeld om bewustzijn te vergroten, ook over de geleidelijnen die op veel plaatsen liggen. Het is geen nieuw concept, maar nog lang niet iedereen weet waarvoor te zijn, vertelt Van Dijk. "Veel mensen vinden ze ongelukkig, en niet comfortabel als je met een winkelwagentje rijdt. Maar ze zijn wel essentieel voor blinde en slechtziende mensen. Daarom is het ook zo belangrijk dat die lijnen vrij worden gehouden van obstakels."

Attentietegels

Nijmegen is goed op weg, wat betreft de toegankelijkheid van de openbare ruimte voor visueel gehandicapten, zo vindt Van Dijk. Bij veel oversteekplaatsen liggen namelijk al geleidelijnen, inclusief een op- en afritje en een attentietegel. Van Dijk legt uit: "Een attentietegel heeft nopjes. Als je die als blinde tegenkomt, weet je: hier moet ik opletten." Zo'n tegel geeft bijvoorbeeld aan dat de geleidelijn een ophoudt of een bocht maakt.

Het is een wens van Van Dijk dat er ook doorgaande routes komen in de stad, die zowel voor blinden als toeristen kunnen dienen als gids door de stad.

Ribbels en stroken

Overigens zijn niet alle geleidelijnen hetzelfde. Van Dijk: "Het meest gebruikt is de smalle lijn met negen ribbeltjes erop. Die is niet zo comfortabel voor andere weggebruikers. Maar er is ook een bredere geleidelijn met vier platte brede stroken erop. Die zijn heel doelmatig, en ook visueel veel aantrekkelijker."

De actie ‘Houd de lijn vrij!’, waar de tegel onderdeel van is, is een initiatief van de Oogvereniging, Koninlijke Visio, MuZIEum en de gemeente Nijmegen. Wethouder Velthuis legde de tegel in aanwezigheid van Jeroen van Dijk, voorzitter van de Oogvereniging Gelderland.

Beluister hier het hele interview met Jeroen van Dijk. Het gaat daarin onder andere ook over zijn achtergrond als stadsplanoloog, die hem bij het denken over lijnen en strepen goed van pas komt: