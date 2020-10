De Graafschap weer coronavrij, fitte selectie naar Helmond Sport

De Graafschap, de nummer vier op de ranglijst, treedt laagvlieger Helmond Sport tegemoet met een complete en fitte selectie. Uit de coronatest op zaterdag is gebleken dat iedereen weer coronavrij is bij de club uit Doetinchem.

Roelofsen en Linssen

Bij de uitslag op donderdag zat al geen speler uit de selectie die positief was. Het ging om een aantal leden uit de staf en mogelijk nog een medewerker van kantoor die besmet waren geraakt. Naar verluidt hadden de twee assistent-trainers Edwin Linssen en Richard Roelofsen een positieve test, maar bij De Graafschap wordt daar geen commentaar op gegeven.

Vier jeugdspelers

Ook trainer Mike Snoei wil er om privacy redenen niet op ingaan, maar benadrukt wel het algemeen belang. "Wij willen blijven voetballen en daarom hebben we ook vier extra testen laten doen bij jeugdspelers, zodat we daar eventueel een beroep op kunnen doen. Natuurlijk leidt dit af allemaal, maar we doen er alles aan om het voetbal leidend te laten zijn. Dat vinden wij heel erg belangrijk. Alleen is het allemaal wel erg spannend steeds."

De Graafschap wilde vrijdag ook gewoon voetballen in Brabant, maar Helmond Sport liet weten dat ook zij waren getroffen door het virus. De ploeg zou geen 13 spelers op de been kunnen brengen. Nu lukt dat wel, zo meldt de laagvlieger in de eerste divisie.

De Graafschap, met als doelstelling promotie, wisselt tot nu toe zwakke met goede wedstrijden af. Maandag zijn de Superboeren het echter aan hun stand verplicht Helmond Sport opzij te zetten, dat al jaren geen rol van betekenis speelt in de eerste divisie.

Kapot spelen

Na de 0-0 tegen Go Ahead Eagles van afgelopen dinsdag constateerde Snoei dat het verdedigend in orde was bij De Graafschap, maar dat er in balbezit teveel mis ging en het tempo vaak veel te laag lag. "Het is het goed recht van een tegenstander zo compact te spelen tegen ons. Dat zal Helmond Sport ook weer doen. Aan ons om het dan kapot te spelen en meer kansen te creëren."

Opties op middenveld

Snoei richt zijn middenveld aanvallender in tegen Helmond Sport. Rick Dekker raakt zijn basisplaats kwijt. Johnatan Opoku is in Helmond weer basisspeler. "We leggen de accenten iets verder naar voren voor deze wedstrijd", zegt Snoei. "Daarnaast heeft het ook met fitheid van spelers te maken. Het blijven lastige potjes om te spelen."

Jesse Schuurman behoudt zijn basisplaats. De inwoner van Bemmel zakt iets terug op het middenveld, nu Opoku zijn positie achter spits Ralf Seuntjens weer zal innemen. "Ik moet belangrijker worden en meer goals gaan maken", weet de inwoner van Zutphen.

Energiek

Snoei heeft in elk geval voldoende keuzes met ook nog Danny Verbeek en Joey Konings achter de hand. "Het is wel een fase waarin je zou kunnen rouleren, al is de wedstrijd tegen NAC er dan uitgegaan", aldus Snoei. "De concurrentie is groot en het doet me goed als ik dan Konings heel energiek zie invallen bij Go Ahead. Ik zag daar geen teleurgestelde speler."

Opstelling: De Boer, Lelieveld, Van Huizen, Van de Pavert, Tutuarima; Schuurman, Opoku, Lieftink; Van Mieghem, Seuntjens, Hamdaoui