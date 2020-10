De Graafschap met fitte selectie naar Helmond Sport

De wedstrijden van De Graafschap volgen elkaar in rap tempo op. Na het duel dinsdag in Deventer reist de selectie vrijdag af naar Helmond Sport.

De Graafschap, de nummer vier op de ranglijst, treedt laagvlieger Helmond Sport tegemoet met een complete en fitte selectie. Of de selectie opnieuw negatief heeft getest, is nog even afwachten. De uitslag daarvan wordt donderdagmiddag bekend gemaakt.

De Graafschap, met als doelstelling promotie, wisselt tot nu toe zwakke met goede wedstrijden af. Vrijdag zijn de Superboeren het echter aan hun stand verplicht Helmond Sport opzij te zetten, dat al jaren geen rol van betekenis speelt in de eerste divisie.

Drukke programma's

Een zege voor De Graafschap betekent dat de formatie van Mike Snoei op gelijke hoogte komt met SC Cambuur. Koploper is nog altijd NAC Breda, op twee punten gevolgd door Almere City. Iedere dag worden er wel wedstrijden gespeeld in deze fase van de competitie waarbij De Graafschap na Helmond Sport een weekje rust krijgt. Het volgende duel is vrijdag 23 oktober op De Vijverberg tegen Jong PSV.

Kapot spelen

Na de 0-0 tegen Go Ahead Eagles van afgelopen dinsdag constateerde Snoei dat het verdedigend in orde was bij De Graafschap, maar dat er in balbezit teveel mis ging en het tempo vaak veel te laag lag. "Het is het goed recht van een tegenstander zo compact te spelen tegen ons. Dat zal Helmond Sport ook weer doen. Aan ons om het dan kapot te spelen en meer kansen te creëren."

Opties op middenveld

Snoei overweegt zijn middenveld aanvallender in te richten. Mogelijk laat hij de gepasseerde Johnatan Opoku in Helmond weer starten. Een andere optie is om Rick Dekker, die nog zoekende is bij De Graafschap, iets dieper te laten spelen met Elmo Lieftink als enige controleur voor de verdediging. Snoei zou er echter ook wel eens voor kunnen kiezen om Dekker op de bank te laten beginnen.

Jesse Schuurman lijkt zijn basisplaats wel te behouden. De inwoner van Bemmel kan zijn achter spits Ralf Seuntjens spelen, maar voor die positie is ook Opoku kandidaat waardoor Schuurman een iets meer verdedigende rol zou kunnen krijgen op het middenveld.

Energiek

Snoei heeft in elk geval voldoende keuzes met ook nog Danny Verbeek en Joey Konings achter de hand. "Het is wel een fase waarin je zou kunnen rouleren, al is de wedstrijd tegen NAC er dan uitgegaan", aldus Snoei. "De concurrentie is groot en het doet me goed als ik dan Konings heel energiek zie invallen bij Go Ahead. Ik zag daar geen teleurgestelde speler."

Vermoedelijke opstelling: De Boer, Lelieveld, Van Huizen, Van de Pavert, Tutuarima; Dekker (Opoku), Schuurman, Lieftink; Van Mieghem, Seuntjens, Hamdaoui