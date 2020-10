Openheid school Doorwerth neemt angst niet weg

“Angst is geen argument om je kind thuis te houden”, dat stelt Jan Wiegers. Toch begrijpt de voorzitter van het College van Bestuur van het Dorenweerd College in Doorweth de zorgen die bij ouders van scholieren leven. “Een kantoor was al lang dicht gegaan”, aldus een ongeruste ouder.

Premier Rutte was echter duidelijk op de laatste persconferentie: scholen blijven open. Het onderwijs is te belangrijk en dus kiest het kabinet ervoor om scholen zo lang mogelijk als normaal door te laten draaien. Met middelbare scholen die kampen met steeds meer besmette leerlingen en onderwijzers die in quarantaine moeten, is de uitdaging om scholen daadwerkelijk normaal open te houden, groot. Daarnaast neemt de onrust en angst onder leerlingen en ouders toe. “Hoe lang kan dit nog doorgaan?”

Besmettingen na feestje

Ruim een maand geleden was het Dorenweerd College in Doorwerth groot in het nieuws. De scholengemeenschap in het voortgezet onderwijs had te maken met een corona-uitbraak. Honderden leerlingen moesten thuisblijven na een feestje waar leerlingen waren besmet. Sindsdien is corona nooit echt weg geweest op de school. Elke week krijgen ouders een update van het college over een nieuwe besmetting, soms worden er zelfs dagelijks nieuwe besmettingen gemeld. De school is nooit helemaal dicht geweest, maar sommige ouders zouden dat wel graag zien.

“Ik houd mijn kind thuis vanwege de constante stroom aan besmettingen. Als dit een kantoor was geweest waar elke dag een nieuwe besmetting werd gemeld, was het allang dicht gegaan.” De vader van een van de leerlingen in Doorwerth klinkt niet boos, maar erg ongerust.

Hij wil de school niet aan de schandpaal nagelen. Wel wil hij aandacht voor de situatie op scholen. “De kids zitten nou eenmaal op elkaar in die school, en als je hoort dat het kabinet het aantal contactmomenten naar beneden wil krijgen, snap ik niet dat scholen kosten wat het kost open moeten blijven.” Zijn kind is bang. Niet eens voor zichzelf, maar om een gezinslid met gezondheidsklachten te besmetten, of oma van 85. Totdat school een veilige omgeving kan garanderen, zit de leerling thuis.

Wiel opnieuw uitvinden

Voorzitter van het College van Bestuur van het Dorenweerd College, Jan Wiegers, is blij dat Rutte de scholen niet opnieuw dichtgooit. Fysiek onderwijs is altijd beter dan afstandsonderwijs is zijn standpunt. Dat de school steeds meer te kampen heeft met leerlingen en leerkrachten die besmet zijn of in quarantaine moeten, is wel een uitdaging volgens hem.

“Het zijn bijzondere tijden. De rust en regelmaat die je in het onderwijs nodig hebt, staat enorm onder druk. Docenten moeten soms vanuit huis lesgeven. Ze hebben het idee dat ze voor het eerst voor de klas staan omdat ze het wiel opnieuw moeten uitvinden. Daarnaast heb je nu de mondkapjes voor leerlingen, het betekent allemaal extra alertheid van onze kant.”

Angst is een slecht argument

De scholengemeenschap in Doorwerth heeft zo’n 1200 leerlingen en honderd man personeel. Wiegers heeft dezelfde uitdagingen als andere scholen denkt hij. “We doen alles eraan om een veilige omgeving te zijn. We hebben schermen om de leerkrachten heen en mondkapjes. Maar waar ik mij zorgen over maak is de besmettingen in thuissituaties. Dat horen we via het bron- en contactonderzoek van de GGD terug. Je neemt het virus mee over en weer. Dus ik snap dat ouders ongerust zijn. Toch is angst geen argument om je kind thuis te houden. Daar moet echt een goede reden voor zijn. Hetzelfde geldt voor een school dichtgooien. Als het risico voor de volksgezondheid te groot is, of ik geen docenten meer heb die kunnen komen, dan kan de school dicht.”

Elke maandag testen

En dat is veel te laat voor in elk geval één vader. Hij krijgt bijna elke dag mail van de school over een nieuwe besmetting, inmiddels over alle leerjaren heen verspreid. Het vooruitzicht van de herfstvakantie maakt hem nog somberder. “Je zag wat er na de voorjaarsvakantie gebeurde, en na de zomervakantie. Iedereen gaat overal naar toe, ook naar oranje gebieden. En dan komen de honderden leerlingen weer allemaal bij elkaar op school. Je zou naar het Duitse systeem moeten gaan. Elke maandag wordt iedereen daar op school getest. Testcapaciteit kun je als school inkopen. Geef nou eens gewoon een keertje gas.”

De vader zit in een whatsapp-groep met andere ouders die hun kinderen thuis (willen) houden, onder wie een huisarts. Een van de ongeruste ouders is ook betrokken bij het Scholenmeldpunt, een onofficieel meldpunt waar wordt bijgehouden hoeveel besmettingen er op scholen zijn. Die meldt aan de andere leden van de whatsappgroep dat er 42 besmettingen in vijf weken tijd op het Dorenweerd College zijn. Iemand anders is in de regelgeving gedoken. ‘Een school kan besluiten om het advies van de GGD en RIVM niet te volgen als dat noodzakelijk is. Hier is de noodzaak aanwezig.’ ‘Een prestige kwestie voor de school’, zo reageert een ander. ‘We lopen tegen een muur op’.

Geen geheimen voor ouders

Wiegers weet van de groep ongeruste ouders en probeert zoveel mogelijk te communiceren. “We hebben een medewerker die hier de helft van de week mee bezig is. We zijn open over alles, niets wordt onder het kleed geschoven. Op dit moment zijn drie medewerkers besmet, en het aantal leerlingen dat besmet is, ligt onder de tien. Er zijn geen geheimen en ik ga met de ouders in gesprek. Maar dicht gaan we niet, tenzij het écht moet.”

Het is afwachten of school de ongerustheid bij ouders kan wegnemen. Vrijdag heeft de vader die zijn kind thuishoudt een gesprek op school. Hij wil horen dat de veiligheid te garanderen is in de lokalen en gangen van de middelbare school, anders gaat hij weer. Maar als angst de reden is van de afwezigheid van een leerling, wordt dat vooralsnog gezien als spijbelen.