Huizenprijzen stijgen overal in onze provincie flink

De gemiddelde prijs van een koopwoning in Gelderland steeg in het derde kwartaal met 12,5 procent. Foto: ANP

De huizenprijzen in onze provincie zijn in iedere regio gestegen. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van makelaarsvereniging NVM. Gelderland laat een trend zien die vergelijkbaar is met de landelijke cijfers.

De gemiddelde verkoopprijs van een woning in Nederland ligt nu op 354.000 euro, een toename van 12 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De grootste prijsstijging was te zien in de regio Zuidwest-Friesland (19,9 procent) en in Slochteren (18 procent).

Klik op een regio om de prijsstijging te zien in het derde kwartaal (via LocalFocus).

Prijsstijging van 12,5 procent

Huizenkopers in Gelderland legden de afgelopen drie maanden gemiddeld ruim 12,5 procent meer geld op tafel dan in dezelfde periode (juli, augustus, september) vorig jaar. En ook toen was er al sprake van een fikse stijging. Volgens makelaarsvereniging NVM heeft de consument 'nauwelijks meer iets te kiezen', waardoor de prijzen verder stijgen. Het aanbod van huizen blijft achter bij de vraag.

Huizenprijzen daalden nergens

De grootste stijging in onze provincie is te zien in de regio Barneveld. Daar stegen de huizenprijzen met liefst 16,8 procent. Ook in Ruurlo/Eibergen (15,2 procent) en Duiven/Westervoort (14,7 procent) is sprake van een flinke toename. In niet één Gelderse regio zakten de huizenprijzen. De stijging was het minst hoog in de regio's Elst (10 procent) en Zutphen (9,7 procent).

De NVM deelt de provincie Gelderland op in twaalf regio's. Dit zijn de procentuele prijsstijgingen van woningen in de maanden juli, augustus en september 2020:



Barneveld: 16,8 procent

Ruurlo/Eibergen: 15,2 procent

Duiven/Westervoort: 14,7 procent

Doetinchem: 12,9 procent

Nijmegen: 12,4 procent

Nunspeet: 12,3 procent

Ede: 12,1 procent

Apeldoorn: 11,7 procent

Culemborg/Dodewaard: 11,1 procent

Arnhem: 11,1 procent

Elst: 10 procent

Zutphen: 9,7 procent

In niet één Nederlandse regio (er zijn er in totaal 76) zakte de gemiddelde prijs van een huis. Wel liep hier en daar het aantal verkochte woningen enigszins terug in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Doetinchem is één van die regio's waar dat het geval was. Daar werden 4,4 procent minder woningen verkocht dan in 2019.