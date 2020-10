Afgedankte laptop of computer? Gerhard is er blij mee!

Ik ben op zoek naar oude laptops en computers. Zelfs met kapotte computers ben ik blij. Ik knap ze op en geef ze vervolgens gratis aan mensen die door omstandigheden er niet zelf één kunnen kopen.

Het repareren van de apparaten is mijn hobby. Ik ben niet meer in staat om te werken. Dit geeft me afleiding. Mijn vrouw Dinie helpt met het ophalen, schoonmaken en het rechercheren (kijken bij aanmeldingen wie de computer/laptop echt nodig heeft).

Ik doe het werk inmiddels twee en een half jaar. In die tijd heb ik 200 laptops en computers opgeknapt en weggegeven. Op het moment is vanwege corona de vraag juist groter, maar het aanbod van opknappertjes juist kleiner.

Dus schaf jij een nieuwe laptop aan? Geef je oude dan aan mij. Ook ben ik blij met je oude muis, toetsenbord of voeding. Het eerste wat ik doe is met een speciaal programma de laptop helemaal leegmaken. Als de laptop kapot is, haal ik hem uit elkaar en zet ik er nieuwe onderdelen in.

Wij kunnen de apparaten ophalen in Apeldoorn of omgeving. Daar buiten zijn we niet in de mogelijkheid om het zelf op te halen.

Als ik de computer/laptop/tablet aan de praat heb plaats ik hem in de Facebookgroep: Gratis af te halen Apeldoorn en omgeving. Mensen kunnen reageren op het aanbod (via een mailtje of onder de oproep). Op mijn laatste opgeknapte laptop reageerden wel 200 mensen. Degene die wordt uitgeloot krijgt een bericht. Daarbij wordt wel gekeken of het iemand is die het echt nodig heeft.

Als het apparaat echt niet meer te repareren is gaat het naar een ander goed doel. Er gaat hier niets de container in.

Dus heb je op zolder nog een oude laptop of computer die wellicht een nieuw leven verdient? Reageer dan hieronder.