De krabber kan weer in de auto, eerste nachtvorst lijkt onderweg

Misschien komt er zelfs al vorst aan de grond, zegt ze. "Ik ben al op zoek gegaan naar mijn ruitenkrabber. Ik hoop dat ik ongelijk krijg, want ik heb nog helemaal geen zin om 's ochtends vroeg de autoruiten te krabben", lacht Woei. "Maar het zou goed kunnen."

Vaker vorst in oktober

Is die verwachte vorst er eigenlijk vroeger dan normaal? Nee. Het is al eens in september voorgekomen en rond deze tijd van het jaar, als oktober al halverwege is, hebben we ook vaker vorst aan de grond gehad. "En zelfs op neushoogte, op zo'n anderhalve meter", voegt Woei toe.

De laatste keer dit jaar dat het vroor, was op 15 mei in Deelen. Mocht het vrijdagochtend echt vriezen, is dat nog geen voorbode voor koude dagen. De verwachtingen voor het weekend zien er namelijk hetzelfde uit als deze donderdag: zonneschijn met een matige wind. Het blijft zo goed als droog, zondag is er kans op een enkele bui.

