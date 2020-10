"Een snotneus van 19 jaar met een auto waar je u tegen zegt." Stelt burgemeester Ahmed Marcouch woensdagavond als typerend voorbeeld over jonge drugscriminelen in de Rijnstad. "Die willen we aanpakken, maar ook kijken uit welke gezinnen deze jongeren komen."

Daarmee reageert de burgervader op vragen van ChristenUnie-raadslid Nathalie Nede over hoe hij bezig is met de aanpak van de oprukkende drugscriminaliteit in onder meer de wijk Klarendal.

'Rijzende sterren'

Dit type criminelen worden in de Arnhemse aanpak ook wel aangeduid als 'rijzende sterren', omdat ze ook voor hun omgeving over veel geld beschikken, licht Marcouch toe. Hij wijst naar het recente schietincident in de Steenstraat, waarbij relatief jonge Arnhemmers betrokken waren. Of dat ook drugs gerelateerd was, weet Marcouch niet. "Het onderzoek loopt nog, maar ik sluit dat niet uit", vertelt hij aan Omroep Gelderland.

Marcouch wil bekijken of dit soort jongeren bijvoorbeeld ook kleine broertjes of zusjes hebben die in deze criminele wereld 'carrière' willen maken. "En profiteren de ouders ervan mee, of willen zij hun kind graag corrigeren en hebben zij daar steun bij nodig", vraagt hij zich af.

Het gaat daarbij om verslaafde gebruikers die door een dealer aan hun drugs worden geholpen, ziet Marcouch. "Maar ook om grotere uitingen van criminaliteit." Hij wijst daarbij op zijn inzet in horecazaken en op bedrijventerreinen. "En drugsdealers die de straten structureel onveilig maken, zullen we ook oppakken."

'Slipje van 1500 euro'

Wijkbewoners weten meestal allemaal wie er profiteren van de drugshandel, is Marcouch overtuigd. "Ze zien de dure auto, schoenen, het slipje van 1500 euro of een jas van een paar duizend euro." Die 'cash' doet volgens hem iets met jongeren in zo'n wijk. "Ik heb niet de illusie dat criminaliteit stopt. Maar we moeten elke keer weer duidelijk maken wat de norm is en daarin volharden."