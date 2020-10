Aniek Maren speelt een totale band in haar eentje op Podium Kabam

Aniek maakt ook deel uit van het muziektrio Magnolia, waarmee ze begin dit jaar een debuutsingle uitbracht. Op Podium Kabam zingt Aniek - My favourite day of the year. Hierin begeleidt ze zichzelf met een looper.

Een looper is een apparaat waarmee je geluiden na elkaar kunt opnemen en daarna kunt afspelen in een loop. Zo kun je dus een hele band achter je hebben, terwijl je alleen speelt.

Kijk en luister. De tekst gaat verder onder de video.

Nieuwe Gelderse muziek, dans of cabaret

In Podium Kabam krijgen Gelderse artiesten de kans nieuw werk te laten zien. Een podium waarmee ze via Omroep Gelderland op alle kanalen zichtbaar en hoorbaar worden. Op het podium komen niet alleen ruwe diamanten, maar ook artiesten die al een langere staat van dienst hebben. Nieuw werk waarmee ze willen knallen. Podium Kabam geeft ze een extra zetje.

In Podium Kabam zijn naast muzikanten ook andere Gelderse podiumkunsten te zien zoals dans, cabaret of comedy. Alle genres en alle leeftijden maken kans op een plek op het podium. Als het maar hartstikke goed is wat ze doen. Elke week wordt er een Podium Kabam-plaat gekozen. Deze wordt elke dag een aantal maal gedraaid op Radio Gelderland.

De clips zijn te zien op YouTube, via Radio Gelderland (kijkradio) en worden vanaf september elke donderdag uitgezonden om 17.20 uur op TV Gelderland.

Vele samenwerkingen

Het platform komt tot stand door samenwerking met Poppunt Gelderland, de Nieuwe Oost, en AMZAF Young Talent Festival. De opnames vinden plaats in de Basis in Nijmegen, het oude Doornroosje in Nijmegen en in Studio 26 in Velp. Podium Kabam wordt mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland.

Heb jij nieuw werk dat wel een podium kan gebruiken? Meld je dan aan via kabam@gld.nl.