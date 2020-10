Landschapsvisie Oude IJsselstreek terug naar de tekentafel

Afgelopen donderdag verzamelden zich tientallen boze boeren zich bij het gemeentehuis

"Was het nou echt niet mogelijk om alle grondeigenaren in te lichten", vroeg raadslid Gerrit Vossers van coalitiepartij Lokaal Belang zich hardop af. Het was de vraag die bij zowel veel van de insprekers als de commissieleden speelde. Ook Frank ter Berg, inspreker voor drie natuurorganisaties in Oude IJsselstreek, zette vraagtekens bij de burgerparticipatie en de juistheid van de kaartjes waarop het groen is ingetekend: "We missen een aantal bomen en lanen, die wij toch graag terug zouden zien. Wij willen graag constructief meedenken met het college om de Groene Ontwikkelingskaart aan te passen."Die ontwikkelingskaart was ook voor agrariër Paul Gosselink, een andere inspreker, een heet hangijzer: "Hoewel dit nog slechts een conceptvisie is, zorgt het voor onmiddellijke waardevermindering van mijn bedrijf. Mogelijke investeringen komen op die manier onder water te staan." Vorige week zorgde de landschapsvisie al voor een protest op het gemeentehuis. Tientallen agrariërs kwamen toen met trekkers naar Gendringen om hun onvrede te uiten.Alle aanwezige fracties, D66 was niet aanwezig tijdens de commissievergadering, gaven in hun toelichting aan graag te zien dat wethouder Ankersmit alle opmerkingen van de commissieleden en insprekers en ingekomen stukken, een honderdtal in totaal, mee te nemen in haar beraadslagingen en met een verbeterde versie van de landschapsvisie te komen.