Wilt u contactpersoon worden in Putten en uw buren helpen?

Vanuit Welzijn Putten zijn we bezig met een Netwerk Burenhulp aan het opzetten en misschien dat dit ook wel iets voor jou is om je bij aan te sluiten. Inmiddels hebben we al 59 contactpersonen Burenhulp in Putten!

Het idee is dat we elkaar weten te vinden als dat nodig is. Vanuit Welzijn Putten is het fijn om te kunnen bellen met een contactpersoon Burenhulp om te horen of zij/hij ideeën heeft of iemand kent die iets kan betekenen in een (hulp)vraag uit hun straat die bij ons binnenkomt. Denk aan een boodschapje doen, hondje uitlaten, keertje rijden naar het ziekenhuis, heg snoeien, praatje maken enzovoort. Andersom kunnen contactpersonen ook bellen met Welzijn Putten voor advies als zij zich zorgen maken om iemand in de straat of niet goed weten wat ze met een situatie aan moeten. Daarnaast worden er ook vrijblijvende bijeenkomsten georganiseerd voor de contactpersonen om elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en nieuwe ideeën op te doen.

We zijn op dit moment nog op zoek naar contactpersonen voor verschillende Puttense straten. Wie geeft zich op en helpt zo, juist nu in deze coronatijd, dat we naar elkaar blijven omzien? Ook als je nu al zo’n rol vervult in de straat horen we dat heel graag. Hoe mooi zou het zijn als we straks in elke straat in Putten een contactpersoon Burenhulp hebben?!

Lijkt het u leuk om contactpersoon te worden? Geef u zelf dan op door hieronder te reageren!