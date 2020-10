Danny Vis nieuwe bestuursvoorzitter Gemeentebelang

Bijzondere vergadering

Door het coronavirus heeft de vergadering in beperkte kring én met inachtneming van alle landelijke maatregelen plaatsgevonden. Het was een bijzondere vergadering welke in april jongstleden niet kon plaatsvinden en daarom voor het eerst in oktober werd georganiseerd. Normaal gesproken is de algemene ledenvergadering altijd in het voorjaar.

Waanzinnig trots

“De rol van voorzitter maakt mij waanzinnig trots. Het is een eer actief te zijn voor de Vereniging Gemeentebelang en daarmee voor de Nunspeetse samenleving. De gemeente Nunspeet is gebaat bij een sterk Gemeentebelang, een partij die veel bereikt heeft en haar verantwoordelijkheid durft te nemen. In mijn rol als voorzitter wil ik daar graag aan bijdragen,” aldus Danny Vis.

Nieuwe bestuursrol

Danny Vis (35 jaar) is een geboren en getogen Nunspeter. Binnen de Vereniging Gemeentebelang is hij al sinds 2016 actief betrokken. Allereerst is Danny begonnen als aspirant bestuurslid, waarna hij op de algemene ledenvergadering van 2017 benoemd is als algemeen bestuurslid. De rol van penningmeester heeft hij in de loop van dat jaar overgenomen van Mark van de Bunte die destijds de voorzittershamer overnam. Daarnaast is Danny ook in de afgelopen jaren zeer nauw betrokken bij de organisatie van de Nunspeetse Heideloop en de Nunspeetse Lentetocht.