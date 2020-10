Bier en spareribs voor spotprijzen op laatste avond

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

"We hebben de bieren van de tap in de aanbieding gedaan", vertelt plaatsvervangend bedrijfsleider Saskia Peeters van het Nijmeegse grandcafé Karel. "We zijn een heel eind. Er zijn al drie van de zes tapkranen leeg. Dus dat gaat goed."

"Gelukkig was het best druk vanavond, en gisteren ook." Veel vaste gasten kwamen eten en toonden hun medeleven. "Iedereen zegt gelijk terug te komen, zodra het weer mag."

In Ede riepen de eigenaren van eetcafé RUIG via Facebook op te helpen bij het opmaken van de voorraad spareribs. Mede-eigenares Marlies Graveland- Koenders hoopte op de laatste avond voor de sluiting van de voorraad af te komen. "In maart hadden we één uur om dicht te gaan, nu kregen we een dag extra. We hebben echt een hekel aan dingen weggooien dus we hebben een voordeelmenu bedacht."

Bij haar zaak was het bier van de tap trouwens niet in de aanbieding. "Nee, dat doen we niet. We willen ook nog wat geld verdienen en het hoeft hier ook geen happy hour te worden dat mensen kruipend naar huis gaan om 22.00 uur."