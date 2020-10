Sloopkogel wellicht niet nodig, volksbuurt krijgt mogelijk speciale status

De gemeente Wageningen onderzoekt of de 75 huizen aan de Julianastraat een monumentale status kunnen krijgen. Als dat zo is, zou de geplande sloop van de sociale huurwoningen van de baan zijn, tot grote vreugde van de bewoners.

De buurt kwam in juni kwam in opstand tegen sloop en nieuwbouw van hun 105 jaar oude arbeiderswoningen. Bewoners waren bang dat de wijk haar karakter zou verliezen. De Vereniging Oud-Wageningen, de Stichting Wageningen Monumentaal, Heemschut Gelderland hebben toen om een onderzoek gevraagd.

Dat komt er nu. Er wordt gekeken naar de monumentale waarde van de huisjes en de bouwkundige staat. Op basis van die twee onderzoeken moet uiteindelijk duidelijk worden of de woningen als monument aangemerkt kunnen worden en in hoeverre renovatie of nieuwbouw mogelijk is.

In het uiterste geval kan de sloop dan niet doorgaan. De verwachting is dat de resultaten van de onderzoeken begin volgend jaar bekend zijn.

Actie nodig

De in 1915 gebouwde arbeidershuisjes zijn klein, slecht geïsoleerd en de woningen hebben last van vochtproblemen. Er is dus wel degelijk actie nodig. Nieuwbouw leek de Woningstichting de beste optie. Renoveren was ook een optie, maar dan zouden de huizen nog kleiner worden en kwalitatief nooit zo goed als wanneer er volledige nieuwbouw komt, vertelde de huizeneigenaar eerder.

