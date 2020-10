Voorlopig geen windmolens, gemeente terug naar tekentafel

Voorlopig komen er geen windmolens in de gemeente Berkelland. De gemeente gaat eerst opnieuw naar het beleid kijken, waarin staat wat er wel en wat er niet kan in op Berkellands grondgebied. Er zijn nog geen officiële plannen bij de gemeente ingediend, maar er zijn wel plannen in de maak, zoals het plan Avinkstuw bij Neede. Het proces rondom dat plan kan wel verder.

De afgelopen maanden is er veel onrust ontstaan in de gemeente. Burgerwindcoöperatie Achterhoekse Wind Energie wil bij de Bolksbeek in Neede vijf windmolens van 250 meter hoog bouwen. Omwonenden maken zich grote zorgen en hebben de afgelopen tijd diverse acties gevoerd.

'Naoberschap onder druk'

Woensdagavond sprak de gemeenteraad over het onderwerp. Oppositiepartijen D66, PvdA en OBL hadden namelijk een motie op de agenda gezet, waarin staat dat het beleid opnieuw bekeken moet worden en dat er een streep gezet moet worden door het plan Avinkstuw bij Neede.

"Ons Naoberschap staat onder druk", zegt Hans Pelle van de PvdA. "Toenemende spanningen, frustraties en onzekerheden. Inwoners die vroeger goede buren waren, komen nu tegenover elkaar te staan." OBL zegt als mede-indiener van de motie niet tegen windmolens te zijn. "Maar dit plan is veel te groot opgezet. Het past niet op deze plek en het overleg met de omgeving is er helemaal niet geweest", aldus Bennie Morssink.

Technische ontwikkelingen gaan in rap tempo

De oppositiepartijen vinden het te ver gaan dat een streep door deze plannen wordt gezet. Er wordt opnieuw gesproken over de kaders en daar is iedereen het mee eens.

"Toen we het beleid hebben vastgesteld, heeft echt nooit iemand gedacht dat windmolens een tiphoogte van 250 meter zouden krijgen", zegt Ingrid Dijk van Gemeentebelangen. "Ontwikkelingen gaan in rap tempo en het voorstel van het college om opnieuw naar de kaders te kijken lijkt ons goed. Frank Jonk van het CDA vult aan: "Geen enkel beleid is in beton gegoten."

De motie van D66, PvdA en OBL werd uiteindelijk verworpen. Volgend jaar wordt in de gemeenteraad opnieuw gesproken over het beleid en moet er meer duidelijkheid komen over de mogelijkheid voor windmolens in Berkelland.