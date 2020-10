'Ik ben moe, maar doe het weer met liefde', zeggen verpleegkundigen over tweede golf

Een jonge verpleegkundige komt enthousiast afdeling B12 van het Nijmeegse CWZ ziekenhuis opgestapt. Het is de longafdeling, opgedeeld in een groot deel coronapatiënten en een deel niet-corona. "Ik kom van de kinderafdeling en hoorde dat jullie hulp nodig hebben?" Ze krijgt snel uitgelegd hoe ze beschermende kleding moet dragen en dan gaat ze aan de slag.

Ineens zó druk

Longverpleegkundige en coördinator Janine Nieuwenhuis is er blij mee. "We hebben vannacht ook al collega's van andere afdelingen erbij gehad. Het is ineens zó druk. We liggen helemaal vol. En dan 's ochtends alle patiënten wassen met steeds die beschermende pakken aan, dat is een enorm tijdrovende klus waar we goed hulp bij kunnen gebruiken.

Verpleegkundige Janine Nieuwenhuis verzorgt een coronapatiënt. Foto: Omroep Gelderland

'Ik leef bij de dag'

Janine krijgt steeds telefoon en rent van overleg naar patiënt, en weer terug. De gangen op haar afdeling staan vol collega's die zich steeds in schort, muts, handschoenen, mondmasker en bril hijsen. "Ik ben moe', zegt Janine.

'Het is in het voorjaar zo extreem geweest en daarna is het helemaal niet rustig geworden, omdat er heel veel niet-coronapatiënten kwamen die weken hadden moeten wachten op zorg. En nu gaan we weer. Ik ga ervoor, want ik vind het fijn om te doen, maar ik leef nu wel bij de dag en zie dat sommige collega's er echt doorheen zitten."

Drukte op de corona-afdeling van het CWZ-ziekenhuis in Nijmegen. Foto: Omroep Gelderland

Ze krijgt bijval op de intensive care in het Gelreziekenhuis in Apeldoon van verpleegkundige Nienke Edelman. "Zo vol frisse moed als bij de eerste ronde zijn we niet meer. We zijn toch allemaal wel redelijk moe. We hebben niet de vakantie gehad zoals we normaal hebben." Maar met een lach voegt ze eraan toe: '"Maar we gaan er gewoon weer voor."

Pittig

Intensive care-arts Anke Kröner herkent het wel. "Het ertegenop zien is best pittig. Ik zag ook dat, toen we hier de plastic schotten weer ophingen voor de coronakamers. Sommige collega's schoten vol, moesten huilen. Alle emoties van het voorjaar kwamen terug. Hoe heftig het is geweest. En nu moeten we weer. Maar ik voel me redelijk uitgerust en we gaan het gewoon weer doen."

Intensivist Anke Kröner onderzoekt een coronapatiënt op de intensive care. Foto: Omroep Gelderland

Balen

Waarbij ze er allemaal aan toevoegen, is dat zij óók heel erg balen van de strenge coronamaatregelen, maar of we ons er alsjeblieft wel aan willen houden. Zodat zij niet nóg meer besmette en zieke mensen te verzorgen krijgen.

