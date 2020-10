Archeologen zoeken Romeinse weg in Schuytgraaf

Volgens Leo Smole, archeoloog van de gemeente Arnhem, lag de Limesweg tussen de Romeinse forten aan de Rijn, de Rijksgrens van het Romeinse rijk. Daarvan is een aftakking bij Elst aangetroffen als een soort kiezelpad van een meter of 6 breed. Iets dergelijks zoeken de archeologen ook op bouwveld 1 in Schuytgraaf in Arnhem Zuid. Die weg zou kunnen liggen op mooie verhogingen van het oude landschap.



In de donkere laag bij de afgravingen wordt herkend als de Romeinse laag. Een tijd dat er vegetatie geweest op het niveau van het rivierengebied. Onder dat vlak zoeken de archeologen nu naar sporen. Omdat ze niet in de binnenstad zitten maar in het buitengebied, en dan nog niet eens in een Nederzetting, is het vondstmateriaal dat ze vinden erg beperkt. Het beperkt zich tot wat granaatscherven en wat kogelpuntjes in de bovengrond.

Slijpsteen en paalsporen aangetroffen

Onder de zwarte Romeinse laag is een slijpsteen aangetroffen. Op die slijpsteen zitten wat ribbels van gebruik op, krassen van messen of andere voorwerpen er op, en er zitten wat diepere ribbels op van het gebruik. Net op die donkere laag zijn ook paalsporen aangetroffen. Met koofstofdateringen gaan de archeologen onderzoeken hoe oud deze paaltjes op die donkere laag zijn. Hetzelfde gaan de archeologen doen met de donkere laag zelf, het humeuze materiaal dat daarin zit willen ze dateren.