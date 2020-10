Remco is tijdelijk bakker, nu hij zijn gewone werk niet mag doen

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

"Dit komt keihard aan", zegt eigenaar Frank Gesthuizen van de Ploccos Horeca Groep. "We hebben van alles geprobeerd mensen aan het werk te houden en gasten veilig te laten eten en drinken, maar nu is het helemaal gebeurd. Dat is zwaar klote."

Om tientallen personeelsleden toch in dienst te houden wordt gezocht naar andere werkgevers binnen een uitleenconstructie. Remco Banning, normaal werkzaam voor Ploccos, startte woensdag samen met een collega in de bakkerij van Paul Berntsen in Didam. "Het grootste verschil zijn de werktijden", zegt Remco, die om 05.00 uur 's ochtends moest beginnen. "Ik loop hier nu de hele dag rond op twee uurtjes slaap."

'Eerste werkdag hartstikke leuk'

Een zelfde constructie wordt aangeboden aan ander momenteel overbodig personeel van Ploccos. "Ze kunnen zelf met ideeën komen om ergens te gaan werken", legt eigenaar Gesthuizen uit. "Dan blijven ze wel in dienst bij ons. Als het weer beter wordt, komen ze terug."

Werknemer Remco zit voorlopig goed bij de bakkerij, maar vergeet zijn eigenlijke werkgever niet. "De eerste werkdag vind ik hartstikke leuk, maar het is gewoon afwachten wat de maatregelen worden. Je kunt niet in de toekomst kijken. Het belangrijkste is dat we erdoorheen zien te komen."

Tegelijkertijd kijkt Ploccos naar manieren om ondanks te maatregelen toch te ondernemen. Bij partycentrum Plok wordt deze week een groot scherm geplaatst om drive-in evenementen te organiseren. "Alles wat we binnen deden, willen we daar ook doen", vertelt eventmanager Bram Gesthuizen.

"De voetbalwedstrijden van De Graafschap zenden we bijvoorbeeld uit. Zo willen we een verdienmodel creëren met parkeergeld en een borrelplank in de auto. Zo kunnen we mensen toch nog vermaken, want dat is waar we het voor doen."